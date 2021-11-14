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https://ria.ru/20211114/oprosy-1758972536.html
Россияне стали реже участвовать в опросах, пожаловался гендиректор ВЦИОМ
Россияне стали реже участвовать в опросах, пожаловался гендиректор ВЦИОМ - РИА Новости, 14.11.2021
Россияне стали реже участвовать в опросах, пожаловался гендиректор ВЦИОМ
Россияне стали менее альтруистичны и склонны участвовать в социологических опросах, и сегодня тестируются инновационные методы изучения общественного мнения,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:38
2021-11-14T09:38
общество
валерий федоров
вциом
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне стали менее альтруистичны и склонны участвовать в социологических опросах, и сегодня тестируются инновационные методы изучения общественного мнения, которые планируют использовать в будущем, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.День социолога ежегодно отмечается в России 14 ноября."Социология - это далеко не только опросы. Опросы дают "сырье" для аналитики, для интерпретации. Я могу рассказать о том, с какими сложностями мы сталкиваемся при опросах, а они действительно есть. Да, сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы, причем количество вопросов, которые мы можем им задать, также становится меньше, потому что ценность времени выросла", - сказал Федоров.Он добавил, что "люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь страны".Это, по его словам, важные новые ограничения, но пока исследователи справляются. Однако гораздо больше сложностей, по мнению Федорова, возникает на уровне аналитики и интерпретации данных, которые получают исследовательские центры. По его словам, общество быстро меняется, а "вектора этих изменений пока не очень понятны и иногда разнонаправлены"."Все стало очень подвижным, переменчивым. И разработать или модифицировать какую-то модель устройства общества становится все сложнее. Вот это, я думаю, сейчас главная сложность, главный вызов для социологии – "сколотить" вот эту сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет, ну и в идеале дать еще какие-то рекомендации тем, у кого есть ресурсы, власть, влияние, капитал для того, чтобы принимать правильные решения, и не перегружать и без того травмированное общества, а наоборот как-то гармонизировать его, помогать ему поддерживать его. Вот такая мечта есть у социологов, но пока мы от ее реализации довольно далеко", - подытожил Федоров.ОриентирыГендиректор ВЦИОМ рассказал, что в условиях меняющегося мира социология также обретает новые формы и способы изучения мнения россиян."Мы применяем инновационные методы во всем, конечно же. Но пока в таком экспериментальном, опытном ключе. Сейчас отрабатывается в основном два инновационных метода. Первый - это опросы через интернет. Пока там есть много методологических сложностей, поэтому те опросы, которые проводятся через интернет, сегодня не носят научного характера и не дают надежных данных. Какие-то данные они дают, но каков статус этих данных, какова их ценность - пока совершенно не понятно", - сказал Федоров.Вторым методом он назвал роботизированные опросы, в которых не участвуют интервьюер-человек. Он отметил, что такие эксперименты ведутся, и ряд компаний используют их в опросах клиентов о качестве обслуживания."Подходит время для того, чтобы и мы в своих научных опросах стали использовать роботов шире. В этом направлении тоже идет много экспериментов. Уверен, они дадут какой-то эффект", - отметил Федоров.Он определил главную задачу социологов сегодня - превратить новые форманты в подлинно научные, репрезентативные опросы, и "если это удастся, это будет настоящей инновацией в нашем деле".
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общество, валерий федоров, вциом, россия
09:38 14.11.2021
 
Россияне стали реже участвовать в опросах, пожаловался гендиректор ВЦИОМ

Гендиректор ВЦИОМ Федоров: россияне стали менее склонны участвовать в соцопросах

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне стали менее альтруистичны и склонны участвовать в социологических опросах, и сегодня тестируются инновационные методы изучения общественного мнения, которые планируют использовать в будущем, рассказал РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
День социолога ежегодно отмечается в России 14 ноября.
"Социология - это далеко не только опросы. Опросы дают "сырье" для аналитики, для интерпретации. Я могу рассказать о том, с какими сложностями мы сталкиваемся при опросах, а они действительно есть. Да, сегодня люди менее склонны отвечать на наши вопросы, причем количество вопросов, которые мы можем им задать, также становится меньше, потому что ценность времени выросла", - сказал Федоров.
Он добавил, что "люди не очень понимают, что они получат за участие в опросах, стали менее альтруистичны, менее склонны надеяться на то, что их участие в опросе может изменить к лучшему жизнь страны".
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Это, по его словам, важные новые ограничения, но пока исследователи справляются. Однако гораздо больше сложностей, по мнению Федорова, возникает на уровне аналитики и интерпретации данных, которые получают исследовательские центры. По его словам, общество быстро меняется, а "вектора этих изменений пока не очень понятны и иногда разнонаправлены".
"Все стало очень подвижным, переменчивым. И разработать или модифицировать какую-то модель устройства общества становится все сложнее. Вот это, я думаю, сейчас главная сложность, главный вызов для социологии – "сколотить" вот эту сложность меняющегося, трансформирующегося мира, понять, куда он идет, ну и в идеале дать еще какие-то рекомендации тем, у кого есть ресурсы, власть, влияние, капитал для того, чтобы принимать правильные решения, и не перегружать и без того травмированное общества, а наоборот как-то гармонизировать его, помогать ему поддерживать его. Вот такая мечта есть у социологов, но пока мы от ее реализации довольно далеко", - подытожил Федоров.

Ориентиры

Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что в условиях меняющегося мира социология также обретает новые формы и способы изучения мнения россиян.
"Мы применяем инновационные методы во всем, конечно же. Но пока в таком экспериментальном, опытном ключе. Сейчас отрабатывается в основном два инновационных метода. Первый - это опросы через интернет. Пока там есть много методологических сложностей, поэтому те опросы, которые проводятся через интернет, сегодня не носят научного характера и не дают надежных данных. Какие-то данные они дают, но каков статус этих данных, какова их ценность - пока совершенно не понятно", - сказал Федоров.
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Вторым методом он назвал роботизированные опросы, в которых не участвуют интервьюер-человек. Он отметил, что такие эксперименты ведутся, и ряд компаний используют их в опросах клиентов о качестве обслуживания.
"Подходит время для того, чтобы и мы в своих научных опросах стали использовать роботов шире. В этом направлении тоже идет много экспериментов. Уверен, они дадут какой-то эффект", - отметил Федоров.
Он определил главную задачу социологов сегодня - превратить новые форманты в подлинно научные, репрезентативные опросы, и "если это удастся, это будет настоящей инновацией в нашем деле".
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