Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/obstrel-1759030707.html
Украинские силовики из артиллерии обстреливают ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики из артиллерии обстреливают ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 14.11.2021
Украинские силовики из артиллерии обстреливают ЛНР, заявили в Луганске
Украинские силовики продолжили обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра, сообщили... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T21:19
2021-11-14T21:19
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики продолжили обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о двух артобстрелах со стороны ВС Украины в воскресенье, в результате одного из них был поврежден газопровод."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в воскресенье в 19.35 (совпадает с мск) открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Анновка из арторудий калибром 152 миллиметра."Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил офицер СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211114/donbass-1758968838.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
21:19 14.11.2021
 
Украинские силовики из артиллерии обстреливают ЛНР, заявили в Луганске

В Луганске заявили, что ВСУ обстреливают из артиллерии территорию ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики продолжили обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики из артиллерийских орудий калибром 152 миллиметра, сообщили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о двух артобстрелах со стороны ВС Украины в воскресенье, в результате одного из них был поврежден газопровод.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики в воскресенье в 19.35 (совпадает с мск) открыли огонь по подконтрольному республике населенному пункту Анновка из арторудий калибром 152 миллиметра.
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
08:53
В ЛНР и ДНР сообщили о случаях нарушения перемирия в Донбассе
"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил офицер СЦКК.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита