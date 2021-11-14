https://ria.ru/20211114/nlo-1758962550.html

Загадочный объект в небе поразил горожан

Ученых сбил с толку загадочный объект в небе над несколькими городами - РИА Новости, 14.11.2021

Загадочный объект в небе поразил горожан

В небе над Францией зафиксировали загадочную аномалию, которая сбила с толку ученых, сообщает британское издание Express. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T02:57

2021-11-14T02:57

2021-11-14T02:58

в мире

франция

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В небе над Францией зафиксировали загадочную аномалию, которая сбила с толку ученых, сообщает британское издание Express.Инцидент произошел во вторник вечером. В ночном небе неожиданно возник объект цилиндрической формы, который был оранжевого цвета и светился а некоторое время спустя неожиданно исчез. Загадочное явление наблюдали десятки жителей нескольких французских городов, расположенных на побережье Средиземного моря."Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолет и не спутник", - говорится в публикации.Эксперты сомневаются, что НЛО в небе над Францией мог быть воздушным шаром, самолетом или спутником. Он демонстрировал слишком высокую скорость и весьма запутанную траекторию полета, что нехарактерно для перечисленных воздушных транспортных средств.Ранее петербуржцы – пользователи соцсетей – активно выкладывали в интернет видеозаписи, на которых показан пролет неопознанного светящегося объекта над городом. Высказывались предположения, что это мог быть метеорит или даже НЛО.

https://ria.ru/20210808/inoplanetyane-1744749173.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция