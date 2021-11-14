https://ria.ru/20211114/moskva-1758962395.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 14.11.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T02:41
2021-11-14T02:41
2021-11-14T02:41
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о порывах ветра до 15 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует с 20.00 воскресенья до 20.00 понедельника. В области дополнительно предупреждают о гололедице.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра