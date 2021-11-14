https://ria.ru/20211114/morozy-1759001361.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 14.11.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Высокое атмосферное давление и морозная погода практически без осадков ожидаются в Москве на следующей неделе, с четверга пойдёт снег и смешанные осадки,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:59
2021-11-14T15:59
2021-11-14T15:59
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Высокое атмосферное давление и морозная погода практически без осадков ожидаются в Москве на следующей неделе, с четверга пойдёт снег и смешанные осадки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в предстоящую неделю температурный маятник качнется в сторону метеорологической зимы."Днем в понедельник вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно выглянет солнце, но столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки. При этом стрелки барометров покажут 762 миллиметра ртутного столба, что является аномально высоким показателем с превышением нормы на 15-17 единиц", - сообщил Тишковец.По его словам, во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится - на фоне повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, солнца заметно станет больше, но увеличатся суточные колебания температуры. Ночами будет подмораживать до минус 2 - минус 7, днем всего минус 3 - плюс 2."Во второй части недели немного потеплеет. В четверг, с приближением атмосферного фронта, небо нахмурится, вечером переходя в снеговое состояние. Под утро минус 1 - минус 6, после полудня минус 2 - плюс 3. В пятницу в теплом секторе циклона пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится на градус-другой", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20211110/pogoda-1758473744.html
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москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается морозная погода
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Высокое атмосферное давление и морозная погода практически без осадков ожидаются в Москве
на следующей неделе, с четверга пойдёт снег и смешанные осадки, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
По его словам, в предстоящую неделю температурный маятник качнется в сторону метеорологической зимы.
"Днем в понедельник вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно выглянет солнце, но столбики термометров не поднимутся выше нулевой отметки. При этом стрелки барометров покажут 762 миллиметра ртутного столба, что является аномально высоким показателем с превышением нормы на 15-17 единиц", - сообщил Тишковец.
По его словам, во вторник и среду характер метеоусловий существенно не изменится - на фоне повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, солнца заметно станет больше, но увеличатся суточные колебания температуры. Ночами будет подмораживать до минус 2 - минус 7, днем всего минус 3 - плюс 2.
"Во второй части недели немного потеплеет. В четверг, с приближением атмосферного фронта, небо нахмурится, вечером переходя в снеговое состояние. Под утро минус 1 - минус 6, после полудня минус 2 - плюс 3. В пятницу в теплом секторе циклона пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится на градус-другой", - сообщил Тишковец.