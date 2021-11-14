https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html
Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября
Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября - РИА Новости, 14.11.2021
Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября
В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы до минус 12-19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:19
2021-11-14T15:19
2021-11-14T16:22
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы до минус 12-19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в это время есть вероятность арктического вторжения: зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться."Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы", — сказал он.По его словам, сначала ночная температура понизится до минус 8-13, а дневная — до минус 2-7 градусов. В конце ноября под утро стужа может окрепнуть и до минус 14-19, а в дневные часы — до минус 7-12 градусов.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
15:19 14.11.2021 (обновлено: 16:22 14.11.2021)
Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября
Синоптик "Фобос" Тишковец: морозы до минус 12-19 могут ударить в Москве в конце ноября