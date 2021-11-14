https://ria.ru/20211114/morozy-1758996978.html

Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября

Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября - РИА Новости, 14.11.2021

Москвичей предупредили о январских морозах в конце ноября

В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы до минус 12-19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:19

2021-11-14T15:19

2021-11-14T16:22

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В конце ноября в Москве могут ударить ночные морозы до минус 12-19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в это время есть вероятность арктического вторжения: зима пойдет в наступление по всем фронтам, холод с каждым днем будет усиливаться."Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы", — сказал он.По его словам, сначала ночная температура понизится до минус 8-13, а дневная — до минус 2-7 градусов. В конце ноября под утро стужа может окрепнуть и до минус 14-19, а в дневные часы — до минус 7-12 градусов.

https://ria.ru/20211114/sneg-1758996835.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец