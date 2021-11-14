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https://ria.ru/20211114/milan-1758998490.html
В Милане арестовали трех человек за шествие против green pass
В Милане арестовали трех человек за шествие против green pass - РИА Новости, 14.11.2021
В Милане арестовали трех человек за шествие против green pass
Полиция итальянского Милана идентифицировала 91 человека, арестовав троих из них за участие в несанкционированном шествии противников введения... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:34
2021-11-14T15:34
распространение коронавируса
в мире
сша
милан
роберт кеннеди
мвд италии
коронавирус covid-19
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РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция итальянского Милана идентифицировала 91 человека, арестовав троих из них за участие в несанкционированном шествии противников введения COVID-сертификатов green pass, вопреки запрету, группа участников прорвалась на центральную городскую площадь Дуомо, говорится в сообщении полицейского управления.Ранее министерство внутренних дел Италии ограничило проведение протестных манифестаций противников вакцинации и использования COVID-сертификатов. Акции должны проходить вне исторических центров и вдали от государственных учреждений и коммерческих предприятий, которые в течение нескольких недель сообщали о значительных убытках из-за волны еженедельных выступлений.Субботняя манифестация прошла на площади Семпионе у памятника Арка мира в километрах от Дуомо, собрав около 4 тысяч человек. Ее участники, помимо традиционных лозунгов против обязательной вакцинации от коронавируса и использования санитарных пропусков, выразили протест против расширения прививочной кампании на детей. Примечательно, что на манифестации выступил Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США и известный деятель антипрививочного движения."Ближе к 17 часам по окончании демонстрации большое число людей в неорганизованной форме двинулись на площадь Дуомо, находясь под контролем полиции, которая изолировала и окружила большинство нарушителей спокойствия, которые намеревались отправиться на еще одно шествие", - говорится в сообщении полиции.Как отмечает газета il Fatto Quotidiano, на центральную площадь под знаменитым собором смогли попасть около 200 демонстрантов. Им удалось пройти по окружающим ее маленьким улицам, смешавшись с толпой горожан и туристов, которые занимались субботним шоппингом или вышли на прогулку. Протестующих окружила полиция, заставив разойтись без крупных конфликтов.Как отмечается в коммюнике, двое из троих арестованных обвиняются в сопротивлении полиции. Одному из них исполнилось 18 лет, подчеркнула полиция. Еще десять участников митинга подверглись различным административным мерами за незаконное занятие городских территорий. Установлены личности 91 человека. Ряд из них полиция рассматривает на предмет возможной передачи в судебные органы.
https://ria.ru/20211106/sertifikat-1757909310.html
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в мире, сша, милан, роберт кеннеди, мвд италии, коронавирус covid-19
15:34 14.11.2021
 
В Милане арестовали трех человек за шествие против green pass

В Милане арестовали трех человек за несанкционированное шествие против green pass

© AP Photo / Gregorio BorgiaИтальянские карабинеры
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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РИМ, 14 ноя - РИА Новости. Полиция итальянского Милана идентифицировала 91 человека, арестовав троих из них за участие в несанкционированном шествии противников введения COVID-сертификатов green pass, вопреки запрету, группа участников прорвалась на центральную городскую площадь Дуомо, говорится в сообщении полицейского управления.
Ранее министерство внутренних дел Италии ограничило проведение протестных манифестаций противников вакцинации и использования COVID-сертификатов. Акции должны проходить вне исторических центров и вдали от государственных учреждений и коммерческих предприятий, которые в течение нескольких недель сообщали о значительных убытках из-за волны еженедельных выступлений.
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Субботняя манифестация прошла на площади Семпионе у памятника Арка мира в километрах от Дуомо, собрав около 4 тысяч человек. Ее участники, помимо традиционных лозунгов против обязательной вакцинации от коронавируса и использования санитарных пропусков, выразили протест против расширения прививочной кампании на детей. Примечательно, что на манифестации выступил Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента США и известный деятель антипрививочного движения.
"Ближе к 17 часам по окончании демонстрации большое число людей в неорганизованной форме двинулись на площадь Дуомо, находясь под контролем полиции, которая изолировала и окружила большинство нарушителей спокойствия, которые намеревались отправиться на еще одно шествие", - говорится в сообщении полиции.
Как отмечает газета il Fatto Quotidiano, на центральную площадь под знаменитым собором смогли попасть около 200 демонстрантов. Им удалось пройти по окружающим ее маленьким улицам, смешавшись с толпой горожан и туристов, которые занимались субботним шоппингом или вышли на прогулку. Протестующих окружила полиция, заставив разойтись без крупных конфликтов.
Как отмечается в коммюнике, двое из троих арестованных обвиняются в сопротивлении полиции. Одному из них исполнилось 18 лет, подчеркнула полиция. Еще десять участников митинга подверглись различным административным мерами за незаконное занятие городских территорий. Установлены личности 91 человека. Ряд из них полиция рассматривает на предмет возможной передачи в судебные органы.
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