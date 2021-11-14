https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html

Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"

Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа" - РИА Новости, 14.11.2021

Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T15:28

2021-11-14T15:28

2021-11-14T16:59

в мире

литва

белоруссия

мвд украины

александр лукашенко

вооруженные силы украины

госпогранкомитет белоруссии

евгений енин

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией. Ранее в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ заявили, что никто под видом беженцев не сможет проникнуть в страну, "они просто будут уничтожены нашими подразделениями".Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Киев адекватно отреагирует на попытки прорыва границы нелегалами, сил и средств у него достаточно. Первый замглавы МВД Евгений Енин уточнял, что для охраны украинских рубежей задействуют около 8,5 тысячи военнослужащих.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали перебраться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось. Запад упрекает Минск за создание миграционного кризиса, тот обвинения отвергает.

https://ria.ru/20211114/putin-1758989693.html

литва

белоруссия

россия

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2021

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-14T15:28 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, мвд украины, александр лукашенко, вооруженные силы украины, госпогранкомитет белоруссии, евгений енин, алексей данилов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии