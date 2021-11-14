Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа" - РИА Новости, 14.11.2021
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:28
2021-11-14T16:59
в мире
литва
белоруссия
мвд украины
александр лукашенко
вооруженные силы украины
госпогранкомитет белоруссии
евгений енин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией. Ранее в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ заявили, что никто под видом беженцев не сможет проникнуть в страну, "они просто будут уничтожены нашими подразделениями".Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Киев адекватно отреагирует на попытки прорыва границы нелегалами, сил и средств у него достаточно. Первый замглавы МВД Евгений Енин уточнял, что для охраны украинских рубежей задействуют около 8,5 тысячи военнослужащих.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали перебраться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось. Запад упрекает Минск за создание миграционного кризиса, тот обвинения отвергает.
https://ria.ru/20211114/putin-1758989693.html
литва
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-14T15:28
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0b867e20eb453d1723df0d1407f653cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, литва, белоруссия, мвд украины, александр лукашенко, вооруженные силы украины, госпогранкомитет белоруссии, евгений енин, алексей данилов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:28 14.11.2021 (обновлено: 16:59 14.11.2021)
 
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"

Захарова о намерении ВСУ уничтожать мигрантов: "Украина не Россия, це Европа"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией.
"Уничтожать научились. Рука набита. Правильно, Украина — не Россия, це Европа", — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ заявили, что никто под видом беженцев не сможет проникнуть в страну, "они просто будут уничтожены нашими подразделениями".
Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Киев адекватно отреагирует на попытки прорыва границы нелегалами, сил и средств у него достаточно. Первый замглавы МВД Евгений Енин уточнял, что для охраны украинских рубежей задействуют около 8,5 тысячи военнослужащих.
На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали перебраться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось. Запад упрекает Минск за создание миграционного кризиса, тот обвинения отвергает.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
Вчера, 13:45
Путин ответил на обвинения в адрес России из-за кризиса с мигрантами
 
В миреЛитваБелоруссияМВД УкраиныАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныГоспогранкомитет БелоруссииЕвгений ЕнинАлексей ДаниловРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалида
03:19Генконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"
03:18Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларами
03:11Глава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждалась
03:08Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
03:00Юрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьму
02:51Чехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризиса
02:37В Мали при нападении боевиков погибли четверо военных
02:17Глава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофе
02:08Названы сценарии развития коронавируса
02:00Киевлянам предрекли масштабные отключения света
01:51Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатора
01:17Защитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмой
01:16Автоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилей
01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"
00:55Названа главная естественная угроза жизни на Земле
00:52Счетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в России
00:43Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в Липецке
00:34В Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцев
00:30Названы регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита
Лента новостейМолния
Двух жителей Камчатки обвинили в изнасиловании девушки-инвалидаГенконструктор разработчика рассказал об "умных" снарядах БМПТ "Терминатор"Финансист рассказал, когда нужно срочно запасаться долларамиГлава МИД Мали заявил, что тема создания военной базы России не обсуждаласьГлава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной BayraktarЮрист: за незаконную установку камеры в подъезде можно попасть в тюрьмуЧехия выразила готовность помочь Польше в решении миграционного кризисаВ Мали при нападении боевиков погибли четверо военныхГлава ассоциации "Росчайкофе" объяснил, от чего зависит "кислинка" в кофеНазваны сценарии развития коронавирусаКиевлянам предрекли масштабные отключения светаИлон Маск высмеял "налог на миллиардеров" под твитом американского сенатораЗащитник сборной России Кудряшов забил автогол с травмойАвтоэксперт назвал самые опасные при аварии марки автомобилейРоссийский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"Названа главная естественная угроза жизни на ЗемлеСчетная палата назвала основную макроэкономическую проблему в РоссииСтало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК в ЛипецкеВ Раде напомнили Украине о 1939-м после обещаний британцевНазваны регионы-лидеры по темпам роста оборота общепита