https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа" - РИА Новости, 14.11.2021
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T15:28
2021-11-14T15:28
2021-11-14T16:59
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белоруссия
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александр лукашенко
вооруженные силы украины
госпогранкомитет белоруссии
евгений енин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала планы украинских военных по ликвидации маскирующихся под мигрантов диверсантов на границе с Белоруссией. Ранее в пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ заявили, что никто под видом беженцев не сможет проникнуть в страну, "они просто будут уничтожены нашими подразделениями".Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Киев адекватно отреагирует на попытки прорыва границы нелегалами, сил и средств у него достаточно. Первый замглавы МВД Евгений Енин уточнял, что для охраны украинских рубежей задействуют около 8,5 тысячи военнослужащих.На этой неделе несколько тысяч беженцев устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали перебраться сквозь кордон, несколько раз им это удавалось. Запад упрекает Минск за создание миграционного кризиса, тот обвинения отвергает.
https://ria.ru/20211114/putin-1758989693.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-14T15:28
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в мире, литва, белоруссия, мвд украины, александр лукашенко, вооруженные силы украины, госпогранкомитет белоруссии, евгений енин, алексей данилов, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:28 14.11.2021 (обновлено: 16:59 14.11.2021)
Захарова ответила на заявление ВСУ о нелегалах фразой "Украина це Европа"
Захарова о намерении ВСУ уничтожать мигрантов: "Украина не Россия, це Европа"