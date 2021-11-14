https://ria.ru/20211114/migranty-1758978716.html

Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии

Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии - РИА Новости, 14.11.2021

Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии

Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:14

2021-11-14T11:14

2021-11-14T11:30

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758636789_0:118:2456:1500_1920x0_80_0_0_fd4846115532656f0749757f82c8d178.jpg

ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства."Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. "В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", - говорится в сообщении.Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.По данным Пограничной стражи в течении минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии