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Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии - РИА Новости, 14.11.2021
Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:14
2021-11-14T11:30
в мире
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства."Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. "В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", - говорится в сообщении.Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.По данным Пограничной стражи в течении минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:14 14.11.2021 (обновлено: 11:30 14.11.2021)
 
Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии

Группа из около 50 нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии

© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Беженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Около 50 нелегалов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщает полиция Подляского воеводства.
"Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака", - говорится в сообщении.
Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. "В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", - говорится в сообщении.
Также полиция сообщает, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 нелегалов.
По данным Пограничной стражи в течении минувших суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
08:00
Настоящая причина "атаки мигрантов"
 
В миреБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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