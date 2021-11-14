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В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя
В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя - РИА Новости, 14.11.2021
В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя
Автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия). РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T19:31
2021-11-14T19:31
2021-11-14T19:44
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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия)."Подтверждаем гибель одного человека, еще один госпитализирован с ранениями, они не угрожают его жизни", - говорится в заявлении полиции в Twitter.Как следует из заявления, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Место инцидента огорожено, некоторые дороги перекрыты. Ведется расследование, задействовано контртеррористическое подразделение полиции.
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в мире, взрыв, ливерпуль, великобритания, twitter, англия, мерсисайд
19:31 14.11.2021 (обновлено: 19:44 14.11.2021)
В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя
В Ливерпуле у здания женской больницы взорвался автомобиль, один человек погиб