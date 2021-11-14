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В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя

В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя - РИА Новости, 14.11.2021

В Ливерпуле взорвалась машина у здания госпиталя

Автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия). РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T19:31

2021-11-14T19:31

2021-11-14T19:44

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия)."Подтверждаем гибель одного человека, еще один госпитализирован с ранениями, они не угрожают его жизни", - говорится в заявлении полиции в Twitter.Как следует из заявления, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Место инцидента огорожено, некоторые дороги перекрыты. Ведется расследование, задействовано контртеррористическое подразделение полиции.

https://ria.ru/20211105/chuchelo-1757833228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, взрыв, ливерпуль, великобритания, twitter, англия, мерсисайд