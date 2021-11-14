https://ria.ru/20211114/marokko-1759038480.html

В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек

В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек - РИА Новости, 14.11.2021

В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек

Один человек погиб и 37 получили ранения в результате столкновения 20 машин в северной части Марокко, передает агентство MAP со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T23:53

2021-11-14T23:53

2021-11-14T23:53

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и 37 получили ранения в результате столкновения 20 машин в северной части Марокко, передает агентство MAP со ссылкой на местные власти.По их данным, авария произошла в воскресенье на шоссе, которое идет из марокканской столицы Рабат в город Кенитра. Машины столкнулись близ коммуны Сиди Таиби.На место происшествия прибыли служащие королевской жандармерии и ведомства гражданской обороны. Пострадавшие, среди которых трое получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу.Власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20190913/1558671668.html

марокко

рабат

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в мире, марокко, рабат