https://ria.ru/20211114/marokko-1759038480.html
В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек
В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек - РИА Новости, 14.11.2021
В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек
Один человек погиб и 37 получили ранения в результате столкновения 20 машин в северной части Марокко, передает агентство MAP со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T23:53
2021-11-14T23:53
2021-11-14T23:53
в мире
марокко
рабат
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Один человек погиб и 37 получили ранения в результате столкновения 20 машин в северной части Марокко, передает агентство MAP со ссылкой на местные власти.По их данным, авария произошла в воскресенье на шоссе, которое идет из марокканской столицы Рабат в город Кенитра. Машины столкнулись близ коммуны Сиди Таиби.На место происшествия прибыли служащие королевской жандармерии и ведомства гражданской обороны. Пострадавшие, среди которых трое получили тяжелые ранения, были доставлены в больницу.Власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20190913/1558671668.html
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в мире, марокко, рабат
В Марокко столкнулись 20 машин, погиб один человек
В Марокко около коммуны Сиди Таиби столкнулись 20 машин, один человек погиб, 37 пострадали