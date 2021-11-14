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В ЛНР заявили о повреждении газопровода при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о повреждении газопровода при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 14.11.2021

В ЛНР заявили о повреждении газопровода при обстреле со стороны ВСУ

Газопровод поврежден в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Южная Ломоватка из-за обстрела со стороны ВС Украины, сообщили журналистам РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:44

2021-11-14T17:44

2021-11-14T17:44

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ЛУГАНСК, 14 ноя - РИА Новости. Газопровод поврежден в подконтрольном Луганской народной республике населенном пункте Южная Ломоватка из-за обстрела со стороны ВС Украины, сообщили журналистам в пресс-службе ГП "Луганскгаз".Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили о двух артобстрелах со стороны ВС Украины в воскресенье, в том числе поселка Южная Ломоватка."Вследствие обстрела территории поселка городского типа Ломоватка со стороны Украины был поврежден газопровод среднего давления. В целях обеспечения безопасности потребителей ГП "Луганскгаз" временно отключило от системы газоснабжения около 11 абонентов, проживающих в данном населенном пункте", - заявил представитель пресс-службы предприятия.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211114/artobstrely-1759007519.html

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луганская народная республика

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в мире, украина, луганскгаз, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр