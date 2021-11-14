22:02 14.11.2021 (обновлено: 22:48 14.11.2021)
В Латвии у границы с Россией и Белоруссией начались военные учения
В Латвии у границы с Россией и Белоруссией начались военные учения с участием ополченцев
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РИГА, 14 ноя — РИА Новости. В латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
"Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги — если их можно так называть — знали, что это не просто так", — сказал он журналистам.
В маневрах принимают участие около трех тысяч земессаргов (военных ополченцев).
Как сообщила представитель латвийских Национальных вооруженных сил Сандра Брале, учения продлятся до 12 декабря. Их цель — проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.
Ситуация на границе
Летом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.
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Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.
Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.
Запад возлагает ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".