https://ria.ru/20211114/latviya-1759033165.html

В Латвии у границы с Россией и Белоруссией начались военные учения

В Латвии у границы с Россией и Белоруссией начались военные учения - РИА Новости, 14.11.2021

В Латвии у границы с Россией и Белоруссией начались военные учения

В латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:02

2021-11-14T22:02

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РИГА, 14 ноя — РИА Новости. В латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией, начались военные учения The Decisive Point, заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.В маневрах принимают участие около трех тысяч земессаргов (военных ополченцев).Как сообщила представитель латвийских Национальных вооруженных сил Сандра Брале, учения продлятся до 12 декабря. Их цель — проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.Ситуация на границеЛетом на границе Белоруссии и Польши, а также Белоруссии и Прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа. Белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Варшава сосредоточила на польско-белорусской границе 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения. Великобритания также послала туда группу военных, чтобы укрепить заграждения.Как заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, обстановка там катастрофическая.Запад возлагает ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211112/migranty-1758632233.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-14T22:02 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, латвия, артис пабрикс, россия