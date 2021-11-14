https://ria.ru/20211114/kvitantsiya-1759025697.html

В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании

В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании - РИА Новости, 14.11.2021

В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании

На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T20:18

2021-11-14T20:18

2021-11-14T23:51

в мире

болгария

софия (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738377934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_376e19f11add503ddf0b2fcac4ae0a55.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). О происшествии сообщили сотрудники избирательного участка в Софии. По словам председателя местной комиссии Снежины Ангеловой, 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, но после получения квитанции передумала и захотела проголосовать повторно.Не получив разрешения, избирательница отказалась отдавать квитанцию членам избиркома, как требует регламент. Вместо этого она съела документ — поступок, не предусмотренный избирательным законодательством."Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций ее необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии", — рассказала Ангелова.Она отметила, что комиссия также обратилась за содействием к сотрудникам МВД.Телеканал публикует фотографии реестра, в который действительно вписана фраза "квитанция съедена" и стоят подписи.В Болгарии 14 ноября проходят третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента страны.

https://ria.ru/20211114/vybory-1758726394.html

болгария

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, софия (город)