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В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании - РИА Новости, 14.11.2021
В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T20:18
2021-11-14T20:18
2021-11-14T23:51
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На выборах в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ). О происшествии сообщили сотрудники избирательного участка в Софии. По словам председателя местной комиссии Снежины Ангеловой, 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, но после получения квитанции передумала и захотела проголосовать повторно.Не получив разрешения, избирательница отказалась отдавать квитанцию членам избиркома, как требует регламент. Вместо этого она съела документ — поступок, не предусмотренный избирательным законодательством."Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций ее необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии", — рассказала Ангелова.Она отметила, что комиссия также обратилась за содействием к сотрудникам МВД.Телеканал публикует фотографии реестра, в который действительно вписана фраза "квитанция съедена" и стоят подписи.В Болгарии 14 ноября проходят третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента страны.
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в мире, болгария, софия (город)
20:18 14.11.2021 (обновлено: 23:51 14.11.2021)
В Болгарии женщина съела квитанцию о голосовании
БНТ: женщина в Болгарии поставила в тупик избирком, съев квитанцию о голосовании
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
На выборах в Болгарии
женщина съела квитанцию, которая выдается для подтверждения машинного голосования, передает Болгарское национальное телевидение
(БНТ).
О происшествии сообщили сотрудники избирательного участка в Софии
. По словам председателя местной комиссии Снежины Ангеловой, 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, но после получения квитанции передумала и захотела проголосовать повторно.
Не получив разрешения, избирательница отказалась отдавать квитанцию членам избиркома, как требует регламент. Вместо этого она съела документ — поступок, не предусмотренный избирательным законодательством.
"Я обратилась в районную комиссию (РИК), поскольку уже 25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило. В РИК мне ответили, что в списке квитанций ее необходимо отметить как съеденную, а затем расписаться всем членам секционной комиссии", — рассказала Ангелова.
Она отметила, что комиссия также обратилась за содействием к сотрудникам МВД.
Телеканал публикует фотографии реестра, в который действительно вписана фраза "квитанция съедена" и стоят подписи.
В Болгарии 14 ноября проходят третьи в этом году парламентские выборы, а также выборы президента страны.