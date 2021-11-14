https://ria.ru/20211114/krizis-1758964675.html

Глава МИД Британии обвинила Россию в миграционном кризисе

Глава МИД Британии обвинила Россию в миграционном кризисе - РИА Новости, 14.11.2021

Глава МИД Британии обвинила Россию в миграционном кризисе

Глава британского МИД Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе, призвав Москву "оказать давление" на власти... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T05:25

2021-11-14T05:25

2021-11-14T05:50

в мире

великобритания

александр лукашенко

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе, призвав Москву "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.Министр охарактеризовала текущий миграционный кризис как "тщательно разработанный кризис", якобы призванный отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" со стороны белорусских властей.Трасс пообещала оказать "поддержку своим союзникам в регионе"."Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного искусственного миграционного кризиса, но и с другими странами Вышеградской четверки – Венгрией, Словакией и Чешской Республикой – и с нашими друзьями в странах Балтии и Украине", - заявила министр.В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию

https://ria.ru/20211113/krizis-1758889777.html

https://ria.ru/20211113/vuchich-1758949425.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/dialog-1758908439.html

великобритания

россия

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в мире, великобритания, александр лукашенко, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии