05:25 14.11.2021 (обновлено: 05:50 14.11.2021)
Глава МИД Британии обвинила Россию в миграционном кризисе
Глава МИД Британии Трасс обвинила Россию в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии
ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости. Глава британского МИД Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе, призвав Москву "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.
"Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог", - заявила Трасс в статье для издания Sunday Telegraph.
Министр охарактеризовала текущий миграционный кризис как "тщательно разработанный кризис", якобы призванный отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" со стороны белорусских властей.
Трасс пообещала оказать "поддержку своим союзникам в регионе".
В понедельник многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши, заявления о ее причастности эфемерны.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию