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Рабочий в Кемерово украл со склада 365 пачек семечек
Рабочий в Кемерово украл со склада 365 пачек семечек - РИА Новости, 14.11.2021
Рабочий в Кемерово украл со склада 365 пачек семечек
Работающий на товарном складе в Кемерово разнорабочий в обеденный перерыв украл 365 упаковок с семечками и продал, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T09:43
2021-11-14T10:12
происшествия
кемеровская область
кемерово
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Работающий на товарном складе в Кемерово разнорабочий в обеденный перерыв украл 365 упаковок с семечками и продал, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Кемеровской области.По данным главка, в полицию обратился 52-летний директор товарного склада, который сообщил, что неизвестный похитил 365 пачек семечек и две коробки кофе. Сумма ущерба составила около 870 тысяч рублей."В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя", - говорится в сообщении.Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за действиями мужчины никто не наблюдал, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Все это он затем продал.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", по которой максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законному владельцу, добавили в ГУМВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20211013/tatarstan-1754411998.html
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происшествия, кемеровская область, кемерово, россия
09:43 14.11.2021 (обновлено: 10:12 14.11.2021)
 
Рабочий в Кемерово украл со склада 365 пачек семечек

Рабочий в Кемерово украл со склада 365 пачек семечек и две коробки кофе

© Pixabay / PavlofoxСемечки
Семечки - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Pixabay / Pavlofox
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Работающий на товарном складе в Кемерово разнорабочий в обеденный перерыв украл 365 упаковок с семечками и продал, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД по Кемеровской области.
По данным главка, в полицию обратился 52-летний директор товарного склада, который сообщил, что неизвестный похитил 365 пачек семечек и две коробки кофе. Сумма ущерба составила около 870 тысяч рублей.
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"В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на предприятии заявителя", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за действиями мужчины никто не наблюдал, он похитил два поддона с упаковками семечек и две коробки кофе. Все это он затем продал.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража", по которой максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы. Часть похищенного имущества полицейские нашли и вернули законному владельцу, добавили в ГУМВД.
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