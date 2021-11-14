https://ria.ru/20211114/koronavirus-1759008508.html
В китайском Хэйхэ нашли коронавирус на российских товарах
В китайском Хэйхэ нашли коронавирус на российских товарах - РИА Новости, 14.11.2021
В китайском Хэйхэ нашли коронавирус на российских товарах
Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ в ходе проверки обнаружили образцы COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, говорится в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:20
2021-11-14T17:20
2021-11-14T17:20
распространение коронавируса
в мире
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коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ в ходе проверки обнаружили образцы COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, говорится в сообщении городского центра по контролю и профилактике заболеваний.Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте центра, 13 ноября в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из России продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19.Вирус обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока. В центре отметили, что в ходе проверок упаковок товаров в местах их реализации результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.Городские власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.В конце октября власти Китая продлили на месяц запрет на ввоз продукции другого российского предприятия Zarya LLC из-за обнаруженного ранее коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой.
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в мире, китай, хэйхэ, коронавирус covid-19
В китайском Хэйхэ нашли коронавирус на российских товарах
В китайском Хэйхэ нашли коронавирус на упаковке российских товаров
ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости.
Власти северо-восточного китайского города Хэйхэ
в ходе проверки обнаружили образцы COVID-19 на упаковке ряда товаров, импортированных из России, говорится в сообщении городского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте центра, 13 ноября в ходе проверки на одном из складов города, на котором хранились импортированные из России продукты питания, на внешней упаковке нескольких товаров выявлены образцы COVID-19.
Вирус обнаружен на упаковке шоколадных вафель одного из российских производителей, печенья, желейных конфет, а также сухого молока. В центре отметили, что в ходе проверок упаковок товаров в местах их реализации результаты тестов на COVID-19 оказались отрицательными.
Городские власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.
В конце октября власти Китая
продлили на месяц запрет на ввоз продукции другого российского предприятия Zarya LLC из-за обнаруженного ранее коронавируса на внешних упаковках с замороженной рыбой.