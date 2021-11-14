https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758978075.html

В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны более 29,8 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время с начала пандемии - 7,78 миллиона, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:04

2021-11-14T11:04

2021-11-14T11:07

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны более 29,8 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время с начала пандемии - 7,78 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 29 821 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 784 585", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6 473 человека, в Подмосковье - 2 551, в Санкт-Петербурге - 1 575.

https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии