https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758978075.html
В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны более 29,8 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время с начала пандемии - 7,78 миллиона, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:04
2021-11-14T11:04
2021-11-14T11:07
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны более 29,8 тысячи человек после лечения от COVID-19, за все время с начала пандемии - 7,78 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 29 821 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 784 585", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 6 473 человека, в Подмосковье - 2 551, в Санкт-Петербурге - 1 575.
https://ria.ru/20211114/revaktsinatsiya-1758963224.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:04 14.11.2021 (обновлено: 11:07 14.11.2021)
В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 29 821 человекf после лечения от COVID-19