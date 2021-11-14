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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758977801.html
В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
Число заразившихся COVID-19 увеличилось на 38,8 тысячи человек. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T11:03
2021-11-14T11:37
распространение коронавируса
общество
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 увеличилось на 38,8 тысячи человек."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; 38 823 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3060 (7,9%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.В частности, в Москве — 3734 (накануне 4185), в Санкт-Петербурге — 3144, в Подмосковье — 2955. Вчера штаб регистрировал 39 256 заболевших, темп прироста составил 0,43 процента. За время эпидемии коронавируса SARS-CoV в стране им заразились 9 070 674 человека. За сутки умерли 1219 пациентов. Днем ранее зафиксировали суточный максимум — 1241 летальный исход. Из медучреждений выписали порядка 30 тысяч человек, выздоровели более 7,7 миллиона.Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,7 миллиона случаев, умерли свыше пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211114/vaktsinatsiya-1758977230.html
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общество, россия
11:03 14.11.2021 (обновлено: 11:37 14.11.2021)
 
В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19

В России за сутки выявили 38 823 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники
Медицинские сотрудники - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Число заразившихся COVID-19 увеличилось на 38,8 тысячи человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> 38 823 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3060 (7,9%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
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В частности, в Москве — 3734 (накануне 4185), в Санкт-Петербурге — 3144, в Подмосковье — 2955.
Вчера штаб регистрировал 39 256 заболевших, темп прироста составил 0,43 процента. За время эпидемии коронавируса SARS-CoV в стране им заразились 9 070 674 человека.
За сутки умерли 1219 пациентов. Днем ранее зафиксировали суточный максимум — 1241 летальный исход.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
10:51
"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации
Из медучреждений выписали порядка 30 тысяч человек, выздоровели более 7,7 миллиона.
Всего в мире, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, обнаружили более 251,7 миллиона случаев, умерли свыше пяти миллионов человек. В тройку стран с наибольшим числом зараженных входят США, Индия и Бразилия.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевающих — четыре процента. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Препарат от COVID-19 Арепливир в аптеке Боско в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 06:33Распространение коронавируса
В России зарегистрировали инъекционный препарат от коронавируса "Арепливир"
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссия
 
 
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