https://ria.ru/20211114/koronavirus-1758976958.html
В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса - РИА Новости, 14.11.2021
В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в метро Каира, в ближайшее время планируется установить пункты вакцинации на вокзалах и в торговых центрах... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:50
2021-11-14T10:50
2021-11-14T10:51
распространение коронавируса
в мире
египет
каир (город)
astrazeneca
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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КАИР, 14 ноя – РИА Новости. Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в метро Каира, в ближайшее время планируется установить пункты вакцинации на вокзалах и в торговых центрах столицы, сообщил в воскресенье и.о. министра здравоохранения Египта Халед Абд аль-Гаффар.С 15 ноября египетские госслужащие не смогут попасть на рабочие места, если они не привиты от коронавируса или не предоставили результат еженедельного ПЦР-теста. Обычным гражданам, если они не сделают прививку от коронавируса, с 1 декабря также запретят посещать государственные учреждения.Первые два пункта вакцинации установлены на станции метро "Садат" в центре Каира, за первые часы работы пункта привились более 500 человек, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава. На станциях метро развернуто 97 пунктов записи на вакцинацию.В данный момент завершается установка пунктов вакцинации еще на 10 станциях метро. В планах властей развертывание таких пунктов на всех трех линиях каирской подземки, на железнодорожных станциях и вокзалах, а также в крупных торговых центрах столицы.По словам министра, на станциях метро будут транслироваться аудиозаписи с призывом записаться на вакцинацию.Советник президента Египта по здравоохранению Мухаммад Таг эд-Дин сообщил ранее, что чуть более 10% населения Египта на данный момент получили две дозы вакцины от коронавируса. По словам советника, власти планируют к концу декабря привить 40 миллионов египтян от коронавируса.Египет использует вакцины различных производителей: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, "Спутник V", Sinopharm, SinoVac, в том числе местного производства (SinoVac-VACSERA).В Египте сейчас в разгаре четвертая волна коронавируса. По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 909 новых случаев коронавируса, скончались 57 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 342 тысяч случаев заболевания, скончались более 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751594838.html
https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746835866.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, египет, каир (город), astrazeneca , здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
10:50 14.11.2021 (обновлено: 10:51 14.11.2021)
В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
В каирском метро стартовала кампания по вакцинации от коронавируса
КАИР, 14 ноя – РИА Новости.
Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в метро Каира
, в ближайшее время планируется установить пункты вакцинации на вокзалах и в торговых центрах столицы, сообщил в воскресенье и.о. министра здравоохранения Египта Халед Абд аль-Гаффар.
С 15 ноября египетские госслужащие не смогут попасть на рабочие места, если они не привиты от коронавируса или не предоставили результат еженедельного ПЦР-теста. Обычным гражданам, если они не сделают прививку от коронавируса, с 1 декабря также запретят посещать государственные учреждения.
Первые два пункта вакцинации установлены на станции метро "Садат" в центре Каира, за первые часы работы пункта привились более 500 человек, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава. На станциях метро развернуто 97 пунктов записи на вакцинацию.
В данный момент завершается установка пунктов вакцинации еще на 10 станциях метро. В планах властей развертывание таких пунктов на всех трех линиях каирской подземки, на железнодорожных станциях и вокзалах, а также в крупных торговых центрах столицы.
По словам министра, на станциях метро будут транслироваться аудиозаписи с призывом записаться на вакцинацию.
Советник президента Египта
по здравоохранению Мухаммад Таг эд-Дин сообщил ранее, что чуть более 10% населения Египта на данный момент получили две дозы вакцины от коронавируса. По словам советника, власти планируют к концу декабря привить 40 миллионов египтян от коронавируса.
Египет использует вакцины различных производителей: AstraZeneca
, Pfizer, Moderna, "Спутник V", Sinopharm, SinoVac, в том числе местного производства (SinoVac-VACSERA).
В Египте сейчас в разгаре четвертая волна коронавируса. По данным минздрава Египта, за последние сутки зафиксированы 909 новых случаев коронавируса, скончались 57 пациентов. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 342 тысяч случаев заболевания, скончались более 19 тысяч человек.