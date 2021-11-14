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https://ria.ru/20211114/klimat-1758992299.html
Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату
Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату - РИА Новости, 14.11.2021
Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату
Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:15
2021-11-14T14:34
в мире
глазго
климат
россия
руслан эдельгериев
оон
глазго (город)
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ГЛАЗГО, 14 ноя - РИА Новости. Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов."Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.
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в мире, глазго, климат, россия, руслан эдельгериев, оон, глазго (город)
14:15 14.11.2021 (обновлено: 14:34 14.11.2021)
 
Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату

Эдельгериев: Россия приветствует итоги конференции СОР26 в Глазго по Парижскому соглашению

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГЛАЗГО, 14 ноя - РИА Новости. Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
"Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.
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В миреГлазгоКлиматРоссияРуслан ЭдельгериевООНГлазго (город)
 
 
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