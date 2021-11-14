https://ria.ru/20211114/klimat-1758992299.html

Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату

Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату - РИА Новости, 14.11.2021

Эдельгериев рассказал об итогах конференции СОР26 по климату

Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:15

2021-11-14T14:15

2021-11-14T14:34

в мире

глазго

климат

россия

руслан эдельгериев

оон

глазго (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152487/35/1524873565_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_853e5b78b1b5b40934b275c19d2d9322.jpg

ГЛАЗГО, 14 ноя - РИА Новости. Принятие шестой статьи Парижского соглашение странами-участницами COP26 является основным достижением конференции, Россия приветствует этот результат, заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов."Основным достижением COP26 стало завершение разработки правил реализации Парижского соглашения, включая правила по общим временным срокам для определяемых на национальном уровне вкладов рыночным и нерыночным механизмам статьи 6 и транспарентности. Российская Федерация приветствует этот результат, который позволит в полной степени операционализировать Парижское соглашение спустя шесть лет после его принятия", - говорится в заявлении Эдельгериева, распространённом пресс-службой.

https://ria.ru/20211112/klimat-1758796873.html

глазго

россия

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, глазго, климат, россия, руслан эдельгериев, оон, глазго (город)