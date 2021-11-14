00:32 14.11.2021 (обновлено: 09:46 14.11.2021)
Хакеры взломали электронную почту ФБР
Bloomberg: хакеры взломали электронную почту ФБР, разослав с нее десятки тысяч писем
© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
© AP Photo / Louis Lanzano
По его данным, злоумышленники разослали от имени ФБР "десятки тысяч" писем с предупреждением о возможной кибератаке. В ФБР заявили, что наряду с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США в курсе о произошедшем.
"Это продолжающаяся ситуация, и в настоящее время мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", - цитирует агентство заявление ФБР.
Отмечается, что у бюро есть несколько систем электронной почты, и та, "которая, похоже, была в субботу взломана", используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. Об этом заявил Остин Берглас, глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant, по словам которого, речь не идет о взломе "секретной системы".
"Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации", - пояснил эксперт. Он добавил, что для передачи секретной информации сотрудники ФБР используют отдельную систему электронной почты.
В июле агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что хакеры, ответственные за атаку на SolarWinds, взламывали электронную почту в отделениях американской прокуратуры. Всего, по данным минюста США, атаке подверглись учетные записи как минимум одного сотрудника в 27 офисах прокуратуры. Взломы были совершены с мая по конец декабря 2020 года, в декабре же была идентифицирована атака на SolarWinds.