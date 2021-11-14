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Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры взломали электронную почту ФБР - РИА Новости, 14.11.2021

Хакеры взломали электронную почту ФБР

Хакеры в субботу взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:32

2021-11-14T00:32

2021-11-14T09:46

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Хакеры в субботу взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований США, передает агентство Блумберг.По его данным, злоумышленники разослали от имени ФБР "десятки тысяч" писем с предупреждением о возможной кибератаке. В ФБР заявили, что наряду с агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США в курсе о произошедшем.Отмечается, что у бюро есть несколько систем электронной почты, и та, "которая, похоже, была в субботу взломана", используется сотрудниками ведомства для связи с общественностью. Об этом заявил Остин Берглас, глава отдела профессиональных услуг компании по кибербезопасности BlueVoyant, по словам которого, речь не идет о взломе "секретной системы"."Это внешняя учетная запись, которая используется для обмена и передачи несекретной информации", - пояснил эксперт. Он добавил, что для передачи секретной информации сотрудники ФБР используют отдельную систему электронной почты.В июле агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что хакеры, ответственные за атаку на SolarWinds, взламывали электронную почту в отделениях американской прокуратуры. Всего, по данным минюста США, атаке подверглись учетные записи как минимум одного сотрудника в 27 офисах прокуратуры. Взломы были совершены с мая по конец декабря 2020 года, в декабре же была идентифицирована атака на SolarWinds.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/revil-1758134501.html

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