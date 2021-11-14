https://ria.ru/20211114/karta-1758975787.html

Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты - РИА Новости, 14.11.2021

Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:30

2021-11-14T10:30

2021-11-14T11:19

общество

вячеслав володин

госдума рф

авто

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он добавил, что нарушителям придется заплатить две тысячи рублей.Поправки к КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. При этом председатель нижней палаты парламента предложил уточнить соответствующее положение административного кодекса, чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике.В ноябре Госдума поддержала проект закона об отмене обязательного ТО в первом чтении. Согласно документу, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.

https://ria.ru/20211109/tekhosmotr-1758263330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вячеслав володин, госдума рф, авто