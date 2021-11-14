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Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты - РИА Новости, 14.11.2021
Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:30
2021-11-14T11:19
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он добавил, что нарушителям придется заплатить две тысячи рублей.Поправки к КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. При этом председатель нижней палаты парламента предложил уточнить соответствующее положение административного кодекса, чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике.В ноябре Госдума поддержала проект закона об отмене обязательного ТО в первом чтении. Согласно документу, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, авто
10:30 14.11.2021 (обновлено: 11:19 14.11.2021)
 
Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

Спикер Госдумы Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда Нетрезвый водитель во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", — сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что нарушителям придется заплатить две тысячи рублей.
Поправки к КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. При этом председатель нижней палаты парламента предложил уточнить соответствующее положение административного кодекса, чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике.
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В ноябре Госдума поддержала проект закона об отмене обязательного ТО в первом чтении. Согласно документу, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.
 
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