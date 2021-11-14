10:30 14.11.2021 (обновлено: 11:19 14.11.2021)
Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
Спикер Госдумы Володин объяснил, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД во время рейда "Нетрезвый водитель" во Владивостоке
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы за отсутствие диагностической карты коснутся только тех водителей, для которых проверка машин останется обязательной, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен", — сообщил Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что нарушителям придется заплатить две тысячи рублей.
Поправки к КоАП вступят в силу с 1 марта 2022 года. При этом председатель нижней палаты парламента предложил уточнить соответствующее положение административного кодекса, чтобы избежать двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменительной практике.
В ноябре Госдума поддержала проект закона об отмене обязательного ТО в первом чтении. Согласно документу, проверка технического состояния потребуется при постановке автомобиля на учет, например, при смене собственника, если машина старше четырех лет, а также для автобусов, грузовиков и такси.