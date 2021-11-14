https://ria.ru/20211114/istrebitel-1759003483.html

В ОАК рассказали, когда начнут серийное производство истребителя Checkmate

В ОАК рассказали, когда начнут серийное производство истребителя Checkmate - РИА Новости, 14.11.2021

В ОАК рассказали, когда начнут серийное производство истребителя Checkmate

Серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate начнется в 2026 году, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:26

2021-11-14T16:26

2021-11-14T16:26

новое оружие россии

безопасность

оаэ

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

су-57

россия

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ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate начнется в 2026 году, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."Первый полет истребителя пятого поколения Checkmate планируется в 2023 году, серийное производство - в 2026 году", - заявил Слюсарь.Легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") спроектирован в ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Впервые самолёт был показан в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. Планируется, что боевая машина поднимется в воздух в 2023 году. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.

https://ria.ru/20211113/checkmate-1758911362.html

оаэ

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безопасность, оаэ, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, су-57, россия