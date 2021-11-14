https://ria.ru/20211114/istrebitel-1758980433.html

Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate

Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate - РИА Новости, 14.11.2021

Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate

Россия рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate, заявил журналистам глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T11:32

2021-11-14T11:32

2021-11-14T11:32

экономика

жуковский

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ми-28

денис мантуров

ближний восток

ка-52к "катран"

россия

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ДУБАЙ (ОАЭ), 14 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Здесь также представлены вертолеты Ми-28 НЭ, Ка-52к и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе (в подмосковном Жуковском) в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах - мы рассчитываем на этот рынок", - сказал Мантуров на выставке Dubai Airshow в день ее открытия.

https://ria.ru/20211114/istrebitel-1758974225.html

жуковский

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, жуковский, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ми-28, денис мантуров, ближний восток, ка-52к "катран", россия