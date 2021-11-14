https://ria.ru/20211114/istrebitel-1758974225.html

Россия может принять участие в создании турецкого истребителя

Россия может принять участие в создании турецкого истребителя - РИА Новости, 14.11.2021

Россия может принять участие в создании турецкого истребителя

Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T10:04

2021-11-14T10:04

2021-11-14T10:04

безопасность

турция

дмитрий шугаев

dubai airshow

россия

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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.Ранее США отказали Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 в связи с тем, что она купила у России системы ПВО-ПРО С-400. Президент Турции на МАКС-2019 осматривал российский истребитель пятого поколения Су-57."Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.

https://ria.ru/20211114/turkishlira-1758821686.html

турция

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, турция, дмитрий шугаев, dubai airshow, россия