https://ria.ru/20211114/istrebitel-1758974225.html
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя - РИА Новости, 14.11.2021
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя
Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:04
2021-11-14T10:04
2021-11-14T10:04
безопасность
турция
дмитрий шугаев
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россия
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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.Ранее США отказали Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 в связи с тем, что она купила у России системы ПВО-ПРО С-400. Президент Турции на МАКС-2019 осматривал российский истребитель пятого поколения Су-57."Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.
https://ria.ru/20211114/turkishlira-1758821686.html
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безопасность, турция, дмитрий шугаев, dubai airshow, россия
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя
Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя