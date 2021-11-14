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Россия может принять участие в создании турецкого истребителя
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя - РИА Новости, 14.11.2021
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя
Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T10:04
2021-11-14T10:04
безопасность
турция
дмитрий шугаев
dubai airshow
россия
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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.Ранее США отказали Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 в связи с тем, что она купила у России системы ПВО-ПРО С-400. Президент Турции на МАКС-2019 осматривал российский истребитель пятого поколения Су-57."Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.
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безопасность, турция, дмитрий шугаев, dubai airshow, россия
10:04 14.11.2021
 
Россия может принять участие в создании турецкого истребителя

Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя

© Фото : ФСВТСДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : ФСВТС
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ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.
Ранее США отказали Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 в связи с тем, что она купила у России системы ПВО-ПРО С-400. Президент Турции на МАКС-2019 осматривал российский истребитель пятого поколения Су-57.
"Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.
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