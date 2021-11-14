https://ria.ru/20211114/ispaniya-1759003218.html

МИД Испании вызвал главу кубинской дипмиссии

МИД Испании вызвал главу кубинской дипмиссии - РИА Новости, 14.11.2021

МИД Испании вызвал главу кубинской дипмиссии

МИД Испании вызвал кубинского поверенного в делах для объяснений по поводу отзыва аккредитации у сотрудников испанских СМИ на Кубе, передает агентство EFE со... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:23

2021-11-14T16:23

2021-11-14T17:51

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МАДРИД, 14 ноя - РИА Новости. МИД Испании вызвал кубинского поверенного в делах для объяснений по поводу отзыва аккредитации у сотрудников испанских СМИ на Кубе, передает агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.Ранее агентство EFE сообщило, что пять его сотрудников на Кубе были лишены аккредитации. Свои действия кубинские власти не объяснили.Внешнеполитическое ведомство Испании вызвало для объяснений кубинского поверенного в делах, который в отсутствии посла возглавляет дипмиссию страны в Мадриде.Ситуацией с журналистами также заинтересовались в Евросоюзе. "Мы в курсе этой информации. Мы проводим проверку и попросили объяснений у властей Кубы", - сообщил EFE представитель пресс-службы ЕК Набила Массрали.Как отмечается, сотрудники EFE были лишены аккредитации в преддверии несанкционированного гражданского марша, который должен пройти на острове в понедельник.

https://ria.ru/20211114/kuba-1758987275.html

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