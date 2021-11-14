https://ria.ru/20211114/iran-1759010267.html

В результате землетрясений на юге Ирана погиб человек

В результате землетрясений на юге Ирана погиб человек - РИА Новости, 14.11.2021

В результате землетрясений на юге Ирана погиб человек

Как минимум один человек погиб и восемь получили ранения в результате двух мощных землетрясений на юге Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местные... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:42

2021-11-14T17:42

2021-11-14T17:42

в мире

иран

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Как минимум один человек погиб и восемь получили ранения в результате двух мощных землетрясений на юге Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.Два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Их эпицентр располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган).Как сообщает телеканал IRIB, погибший скончался в результате падения столба линии электропередачи.В регион направлены команды спасателей.

https://ria.ru/20211111/islandiya-1758606006.html

иран

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в мире, иран