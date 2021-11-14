https://ria.ru/20211114/hanks-1758742633.html

Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего

Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего - РИА Новости, 14.11.2021

Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего

Актер Том Хэнкс стал гостем подкаста Билла Симмонса и рассказал о трех своих фильмах, над которыми ему больше всего понравилось работать. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T00:46

2021-11-14T00:46

2021-11-14T00:46

культура

том хэнкс

новости культуры

кино и сериалы

германия

том тыквер

роберт земекис

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Актер Том Хэнкс стал гостем подкаста Билла Симмонса и рассказал о трех своих фильмах, над которыми ему больше всего понравилось работать.Лауреат премий "Оскар" сразу подчеркнул, что расставил картины не в хронологическом порядке, а по уровню полученных впечатлений во время работы над ними. И первой в личном рейтинге Хэнкса стала комедийная драма "Их собственная лига" (1992) Пенни Маршалл. По словам актера, тогда он все лето, что длились съемки, играл в бейсбол и параллельно успевал проводить время со своей семьей. Второе место актер отдал научно-фантастическому фильму сестер Вачовски и Тома Тыквера "Облачный атлас" (2012). "Это был первый раз, когда я много снимался в Германии, и был окружен историей", — отметил он. Третья позиция у "Изгоя" (2001) Роберта Земекиса. В этой картине Хэнкс сыграл сотрудника службы доставки, который после крушения самолета должен был несколько лет выживать на необитаемом острове. Всего за свою почти сорокалетнюю карьеру в кино Том Хэнкс снялся в более чем 60 фильмах. За работу в драмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994) он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

https://ria.ru/20210921/hanks-1751025261.html

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том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, германия, том тыквер, роберт земекис