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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211114/hanks-1758742633.html
Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего
Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего - РИА Новости, 14.11.2021
Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего
Актер Том Хэнкс стал гостем подкаста Билла Симмонса и рассказал о трех своих фильмах, над которыми ему больше всего понравилось работать. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T00:46
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культура
том хэнкс
новости культуры
кино и сериалы
германия
том тыквер
роберт земекис
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Актер Том Хэнкс стал гостем подкаста Билла Симмонса и рассказал о трех своих фильмах, над которыми ему больше всего понравилось работать.Лауреат премий "Оскар" сразу подчеркнул, что расставил картины не в хронологическом порядке, а по уровню полученных впечатлений во время работы над ними. И первой в личном рейтинге Хэнкса стала комедийная драма "Их собственная лига" (1992) Пенни Маршалл. По словам актера, тогда он все лето, что длились съемки, играл в бейсбол и параллельно успевал проводить время со своей семьей. Второе место актер отдал научно-фантастическому фильму сестер Вачовски и Тома Тыквера "Облачный атлас" (2012). "Это был первый раз, когда я много снимался в Германии, и был окружен историей", — отметил он. Третья позиция у "Изгоя" (2001) Роберта Земекиса. В этой картине Хэнкс сыграл сотрудника службы доставки, который после крушения самолета должен был несколько лет выживать на необитаемом острове. Всего за свою почти сорокалетнюю карьеру в кино Том Хэнкс снялся в более чем 60 фильмах. За работу в драмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994) он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".
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том хэнкс, новости культуры, кино и сериалы, германия, том тыквер, роберт земекис
00:46 14.11.2021
 
Том Хэнкс назвал фильмы, съемки в которых ему понравились больше всего

Том Хэнкс назвал фильмы, в которых ему большего всего понравилось сниматься

CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson / Американский актер Том Хэнкс
Американский актер Том Хэнкс - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Актер Том Хэнкс стал гостем подкаста Билла Симмонса и рассказал о трех своих фильмах, над которыми ему больше всего понравилось работать.
Лауреат премий "Оскар" сразу подчеркнул, что расставил картины не в хронологическом порядке, а по уровню полученных впечатлений во время работы над ними.
И первой в личном рейтинге Хэнкса стала комедийная драма "Их собственная лига" (1992) Пенни Маршалл. По словам актера, тогда он все лето, что длились съемки, играл в бейсбол и параллельно успевал проводить время со своей семьей.
Второе место актер отдал научно-фантастическому фильму сестер Вачовски и Тома Тыквера "Облачный атлас" (2012). "Это был первый раз, когда я много снимался в Германии, и был окружен историей", — отметил он.
Третья позиция у "Изгоя" (2001) Роберта Земекиса. В этой картине Хэнкс сыграл сотрудника службы доставки, который после крушения самолета должен был несколько лет выживать на необитаемом острове.

"Мы находились посреди океана, просто чтобы сделать удачные кадры. А еще мы были на Фиджи. Там же со мной была моя семья. И знаете, с нами каждый божий день происходили какие-то приключения", — вспоминал актер.

Всего за свою почти сорокалетнюю карьеру в кино Том Хэнкс снялся в более чем 60 фильмах. За работу в драмах "Филадельфия" (1993) и "Форрест Гамп" (1994) он получил премию "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".
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КультураТом ХэнксНовости культурыКино и сериалыГерманияТом ТыкверРоберт Земекис
 
 
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