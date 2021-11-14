Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211114/guterresh-1758965306.html
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач - РИА Новости, 14.11.2021
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T06:16
2021-11-14T06:16
в мире
оон
глазго (город)
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757230945_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_688e01d82a62be35f7bbfdabb91aeb8b.jpg
ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось."Как я сказал во время открытия (конференции - ред.), мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (не допускать глобального потепления больше, чем 1,5 градуса – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", - говорится в заявлении Гутерреша по итогам конференции COP26.По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю".Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.По словам Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля, нужно установить цену на углерод, нужно повышать устойчивость уязвимых сообществ к нынешнему воздействию изменения климата. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом."На этой конференции мы не достигли этих целей", - признал генсек.Но, по его словам, у человечества есть инструменты для достижения прогресса. Речь идет об обязательствах стран по борьбе с исчезновением лесов, по резкому снижению выбросов метана, по мобилизации частного финансирования для целей углеродной нейтральности."Сегодняшние тексты подтверждают решимость достичь цели в 1,5 градуса, увеличивают финансирование адаптации к изменению климата, признают необходимость усиления поддержки уязвимых стран", - заявил генсек."Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", - подчеркнул он.Гутерреш указал, что абсолютным приоритетом должно быть быстрое устойчивое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии - в частности, сокращение выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.Ранее участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления.Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html
https://ria.ru/20211113/klimat-1758957245.html
https://ria.ru/20211107/ekoaktivisty-1757914982.html
глазго (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757230945_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6214114a0006a41337bbab48b3f75c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, глазго (город), антониу гутерреш
06:16 14.11.2021
 
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач

Генсек ООН Гутерреш заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач

© REUTERS / Christopher Furlong/PoolПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время конференции ООН по изменению климата в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / Christopher Furlong/Pool
Читать ria.ru в
ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось.
"Как я сказал во время открытия (конференции - ред.), мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (не допускать глобального потепления больше, чем 1,5 градуса – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", - говорится в заявлении Гутерреша по итогам конференции COP26.
По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю".
Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.
По словам Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля, нужно установить цену на углерод, нужно повышать устойчивость уязвимых сообществ к нынешнему воздействию изменения климата. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом.
Грета Тунберг - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
01:26
"Бла-бла-бла": Грета Тунберг прокомментировала итоги саммита в Глазго
"На этой конференции мы не достигли этих целей", - признал генсек.
Но, по его словам, у человечества есть инструменты для достижения прогресса. Речь идет об обязательствах стран по борьбе с исчезновением лесов, по резкому снижению выбросов метана, по мобилизации частного финансирования для целей углеродной нейтральности.
"Сегодняшние тексты подтверждают решимость достичь цели в 1,5 градуса, увеличивают финансирование адаптации к изменению климата, признают необходимость усиления поддержки уязвимых стран", - заявил генсек.
"Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", - подчеркнул он.
Гутерреш указал, что абсолютным приоритетом должно быть быстрое устойчивое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии - в частности, сокращение выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.
Ранее участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления.
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
Вчера, 23:58
Участники СОР26 согласовали текст итогового заявления
Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.
При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.
Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
Протестующие против изменения климата в центре Глазго - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 00:45
В Глазго задержали более 20 экоактивистов
 
В миреООНГлазго (город)Антониу Гутерреш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:37Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в Дубае
11:34Голосование на выборах в Болгарии проходит спокойно
11:33При пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человека
11:32Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю Checkmate
11:29Счетная палата оценила состояние российского госдолга
11:27Оказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию Польши
11:23МИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
11:16Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400
11:14Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из Белоруссии
11:13В Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19
11:11В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с Ираном
11:10В "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружия
11:08Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с Турцией
11:04В России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19
11:03В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19
11:02В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусом
11:01В России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19
10:51"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинации
10:50В каирском метро начали прививать пассажиров от коронавируса
10:43В американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы
Лента новостейМолния
Мантуров рассказал, что Россия покажет на авиавыставке в ДубаеГолосование на выборах в Болгарии проходит спокойноПри пожаре в жилом доме в Архангельске погибли три человекаРоссия рассчитывает на интерес Ближнего Востока к истребителю CheckmateСчетная палата оценила состояние российского госдолгаОказавшихся между заграждениями мигрантов вывели на территорию ПольшиМИД ответил британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисеГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о работе по экспорту С-400Группа нелегальных мигрантов прорвалась на территорию Польши из БелоруссииВ Москве за сутки госпитализировали 1085 человек с COVID-19В "Рособоронэкспорте" рассказали о ВТС с ИраномВ "Рособоронэкспорте" назвали основных импортеров российского оружияГлава "Рособоронэкспорта" рассказал о развитии ВТС с ТурциейВ России за сутки выписали 29 821 человека после лечения от COVID-19В России за сутки выявили 38 823 случая COVID-19В Москве выявили 3734 новых случая заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1219 человек с COVID-19"Большинство не понимают": Мясников развеял главный миф о вакцинацииВ каирском метро начали прививать пассажиров от коронавирусаВ американском зоопарке от последствий коронавируса умерли снежные барсы