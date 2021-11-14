https://ria.ru/20211114/guterresh-1758965306.html
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач - РИА Новости, 14.11.2021
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T06:16
2021-11-14T06:16
2021-11-14T06:16
в мире
оон
глазго (город)
антониу гутерреш
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось."Как я сказал во время открытия (конференции - ред.), мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (не допускать глобального потепления больше, чем 1,5 градуса – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", - говорится в заявлении Гутерреша по итогам конференции COP26.По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю".Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.По словам Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля, нужно установить цену на углерод, нужно повышать устойчивость уязвимых сообществ к нынешнему воздействию изменения климата. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом."На этой конференции мы не достигли этих целей", - признал генсек.Но, по его словам, у человечества есть инструменты для достижения прогресса. Речь идет об обязательствах стран по борьбе с исчезновением лесов, по резкому снижению выбросов метана, по мобилизации частного финансирования для целей углеродной нейтральности."Сегодняшние тексты подтверждают решимость достичь цели в 1,5 градуса, увеличивают финансирование адаптации к изменению климата, признают необходимость усиления поддержки уязвимых стран", - заявил генсек."Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", - подчеркнул он.Гутерреш указал, что абсолютным приоритетом должно быть быстрое устойчивое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии - в частности, сокращение выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.Ранее участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления.Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html
https://ria.ru/20211113/klimat-1758957245.html
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в мире, оон, глазго (город), антониу гутерреш
Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
Генсек ООН Гутерреш заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач
ООН, 14 ноя – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго
достичь не удалось.
"Как я сказал во время открытия (конференции - ред.), мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (не допускать глобального потепления больше, чем 1,5 градуса – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", - говорится в заявлении Гутерреша по итогам конференции COP26.
По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю".
Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.
По словам Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля, нужно установить цену на углерод, нужно повышать устойчивость уязвимых сообществ к нынешнему воздействию изменения климата. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом.
"На этой конференции мы не достигли этих целей", - признал генсек.
Но, по его словам, у человечества есть инструменты для достижения прогресса. Речь идет об обязательствах стран по борьбе с исчезновением лесов, по резкому снижению выбросов метана, по мобилизации частного финансирования для целей углеродной нейтральности.
"Сегодняшние тексты подтверждают решимость достичь цели в 1,5 градуса, увеличивают финансирование адаптации к изменению климата, признают необходимость усиления поддержки уязвимых стран", - заявил генсек.
"Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", - подчеркнул он.
Гутерреш указал, что абсолютным приоритетом должно быть быстрое устойчивое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии - в частности, сокращение выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.
Ранее участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления.
Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.
При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.
Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.