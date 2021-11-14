https://ria.ru/20211114/guterresh-1758965306.html

Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач

Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач - РИА Новости, 14.11.2021

Генсек ООН заявил, что на COP26 не удалось достичь ряда климатических задач

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T06:16

2021-11-14T06:16

2021-11-14T06:16

в мире

оон

глазго (город)

антониу гутерреш

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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ряда климатических задач на конференции в Глазго достичь не удалось."Как я сказал во время открытия (конференции - ред.), мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (не допускать глобального потепления больше, чем 1,5 градуса – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", - говорится в заявлении Гутерреша по итогам конференции COP26.По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю".Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.По словам Гутерреша, нужен поэтапный отказ от угля, нужно установить цену на углерод, нужно повышать устойчивость уязвимых сообществ к нынешнему воздействию изменения климата. Он вновь призвал выполнить обязательство по выделению 100 миллиардов долларов для поддержки развивающихся стран в борьбе с климатическим кризисом."На этой конференции мы не достигли этих целей", - признал генсек.Но, по его словам, у человечества есть инструменты для достижения прогресса. Речь идет об обязательствах стран по борьбе с исчезновением лесов, по резкому снижению выбросов метана, по мобилизации частного финансирования для целей углеродной нейтральности."Сегодняшние тексты подтверждают решимость достичь цели в 1,5 градуса, увеличивают финансирование адаптации к изменению климата, признают необходимость усиления поддержки уязвимых стран", - заявил генсек."Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", - подчеркнул он.Гутерреш указал, что абсолютным приоритетом должно быть быстрое устойчивое сокращение выбросов парниковых газов в этом десятилетии - в частности, сокращение выбросов к 2030 году на 45% по сравнению с уровнем 2010 года.Ранее участники 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст итогового заявления.Опубликованный в субботу проект решения содержал призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждал долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.При этом указывалось, что ограничение глобального потепления до 1,5 градусов требует быстрого, глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение глобальных выбросов двуокиси углерода на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года и до чистого нуля примерно в середине века, а также значительное сокращение выбросов парниковых газов, не содержащих двуокись углерода.Конференция СОР26 в Глазго прошла с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211114/tunberg-1758960930.html

https://ria.ru/20211113/klimat-1758957245.html

https://ria.ru/20211107/ekoaktivisty-1757914982.html

глазго (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, глазго (город), антониу гутерреш