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В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 14.11.2021
В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:58
2021-11-14T14:58
2021-11-14T14:58
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, заявил один из парламентариев Давид Киркитадзе.Голодовку ранее объявила еще один депутат Елене Хоштария."Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", - сказал Киркитадзе на брифинге.Саакашвили голодает с 1 октября. В Тбилиси проходят ежедневные акции протеста с требованием перевода политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.
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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили
В Грузии девять оппозиционных депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили