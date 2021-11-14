https://ria.ru/20211114/gruziya-1758995577.html

В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили - РИА Новости, 14.11.2021

В Грузии девять депутатов начали голодовку в поддержку Саакашвили

Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:58

2021-11-14T14:58

2021-11-14T14:58

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михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Девять оппозиционных депутатов грузинского парламента начали голодовку с требованием срочного перевода бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, заявил один из парламентариев Давид Киркитадзе.Голодовку ранее объявила еще один депутат Елене Хоштария."Мы, девять членов парламента, решили начать голодовку с требованием перевода Михаила Саакашвили в многопрофильную клинику для получения адекватных сервисов минздрава, необходимых для защиты его здоровья и жизни", - сказал Киркитадзе на брифинге.Саакашвили голодает с 1 октября. В Тбилиси проходят ежедневные акции протеста с требованием перевода политика из тюремной больницы в гражданскую клинику.

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/storonniki-1758928401.html

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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии