https://ria.ru/20211114/granitsa-1759018668.html

Боррель и Макей обсудили гуманитарную ситуацию на границе с ЕС

Боррель и Макей обсудили гуманитарную ситуацию на границе с ЕС - РИА Новости, 14.11.2021

Боррель и Макей обсудили гуманитарную ситуацию на границе с ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, чтобы поднять вопрос о РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T19:09

2021-11-14T19:09

2021-11-14T19:09

в мире

белоруссия

мид белоруссии

евросоюз

владимир макей

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, чтобы поднять вопрос о нестабильной гуманитарной ситуации на границе с Европейским союзом (ЕС).Пресс-служба МИД Белоруссии ранее сообщила, что 14 ноября состоялся телефонный разговор Макея и Борреля."Поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Макеем, чтобы поднять вопрос о нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей нужно защитить, гуманитарным организациям должен быть предоставлен доступ", - сообщил Боррель в Twitter.Дипломат считает, что люди не должны использоваться в качестве оружия. Он назвал сложившуюся ситуацию неприемлемой.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211113/migranty-1758943605.html

https://ria.ru/20211113/migranty-1758938188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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