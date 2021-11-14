В СНБО Украины заявили, что отслеживают ситуацию на польской границе
В СНБО Украины заявили, что разрабатывают сценарии развития ситуации на польской границе
© Sputnik / Виктор ТолочкоБеженцы направляются в лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны по результатам совещания о ситуации на границе Белоруссии и ЕС.
"Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования", - сообщила пресс-служба СНБО.
Уточняется, что в ходе совещания посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой". Посол проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.
Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас поблагодарил Украину за то, что она была одной из первых стран, которые помогли Литве с начала миграционного кризиса.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.