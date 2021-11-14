https://ria.ru/20211114/granitsa-1759017546.html

В СНБО Украины заявили, что отслеживают ситуацию на польской границе

В СНБО Украины заявили, что отслеживают ситуацию на польской границе - РИА Новости, 14.11.2021

В СНБО Украины заявили, что отслеживают ситуацию на польской границе

Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны по... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:54

2021-11-14T18:54

2021-11-14T18:54

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны по результатам совещания о ситуации на границе Белоруссии и ЕС.Совещание о ситуации на границе Белоруссии и ЕС под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова прошло в украинском Луцке, в нем принимали участие министры, главы областных госадминистраций, а также послы Литвы и Польши."Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования", - сообщила пресс-служба СНБО.Отмечается, что Киев должен действовать взвешенно. "Должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию", - цитирует Данилова пресс-служба.Уточняется, что в ходе совещания посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется "гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой". Посол проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас поблагодарил Украину за то, что она была одной из первых стран, которые помогли Литве с начала миграционного кризиса.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.

https://ria.ru/20211114/migranty-1758997955.html

https://ria.ru/20211114/arestovich-1759008168.html

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в мире, киев, литва, оон, владимир путин, россия