https://ria.ru/20211114/goroskop-1758633397.html

Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом

Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом - РИА Новости, 14.11.2021

Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом

Астролог из Индии Манав Джайтли рассказал изданию The Times Of India, кто из знаков зодиака сильнее всех духом. Такие люди, по его словам, умеют руководить,... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T07:00

2021-11-14T07:00

2021-11-14T07:00

культура

новости культуры

стиль жизни

астрология

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758638249_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_8140fd589d44f7f00ead4220d0d99884.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Астролог из Индии Манав Джайтли рассказал изданию The Times Of India, кто из знаков зодиака сильнее всех духом. Такие люди, по его словам, умеют руководить, давать полезные советы, бороться за других и обладают множеством других положительных качеств, которых у большинства нет. Скорпионы — отличные лидеры. Они свирепы, энергичны и склонны к манипуляциям. Благодаря последнему качеству представителей этого знака можно назвать самыми сильными с эмоциональной точки зрения. Скорпионы верны своим убеждениям и никогда не перестают отстаивать то, во что они верят. Они любят встречать проблемы лицом к лицу, так как знают, что от этого станут только сильнее. Овны — очень импульсивные, но при этом прагматичные, когда этого требует ситуация. Такая природная "гибкость" и делает их выносливыми духом. Овны также любят и не боятся брать ответственность за все аспекты своей жизни. Представители этого знака не могут сидеть сложа руки и смотреть, как другие берут то, что принадлежит им.Львы живут по законам королей, поэтому всегда остаются честными и справедливыми. Они, как правило, добры, что также делает их сильными людьми, несмотря на то, что другие иногда лгут им. А еще представители этого знака умеют контролировать тех, кто им нужен. В Стрельцах много внутренней силы, которую они не очень любят демонстрировать перед публикой. По словам астролога, эмоциональные ресурсы Стрельцов — безграничны, а больше всего их интересует личный рост. Представители этого знака не сдаются без боя, что делает их чуть ли не самыми сильными среди остальных. Водолеи обладают большим самоконтролем. Представители этого знака тщательно все обдумают, прежде чем предпримут какой-либо шаг. И это замечательное их качество. Водолеев нелегко подавить в эмоциональном плане, поэтому они намного сильнее других.

https://ria.ru/20211003/goroskop-1752710601.html

https://ria.ru/20211107/horoscope-1757569552.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп