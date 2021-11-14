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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211114/goroskop-1758633397.html
Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом
Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом - РИА Новости, 14.11.2021
Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом
Астролог из Индии Манав Джайтли рассказал изданию The Times Of India, кто из знаков зодиака сильнее всех духом. Такие люди, по его словам, умеют руководить,... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T07:00
2021-11-14T07:00
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Астролог из Индии Манав Джайтли рассказал изданию The Times Of India, кто из знаков зодиака сильнее всех духом. Такие люди, по его словам, умеют руководить, давать полезные советы, бороться за других и обладают множеством других положительных качеств, которых у большинства нет. Скорпионы — отличные лидеры. Они свирепы, энергичны и склонны к манипуляциям. Благодаря последнему качеству представителей этого знака можно назвать самыми сильными с эмоциональной точки зрения. Скорпионы верны своим убеждениям и никогда не перестают отстаивать то, во что они верят. Они любят встречать проблемы лицом к лицу, так как знают, что от этого станут только сильнее. Овны — очень импульсивные, но при этом прагматичные, когда этого требует ситуация. Такая природная "гибкость" и делает их выносливыми духом. Овны также любят и не боятся брать ответственность за все аспекты своей жизни. Представители этого знака не могут сидеть сложа руки и смотреть, как другие берут то, что принадлежит им.Львы живут по законам королей, поэтому всегда остаются честными и справедливыми. Они, как правило, добры, что также делает их сильными людьми, несмотря на то, что другие иногда лгут им. А еще представители этого знака умеют контролировать тех, кто им нужен. В Стрельцах много внутренней силы, которую они не очень любят демонстрировать перед публикой. По словам астролога, эмоциональные ресурсы Стрельцов — безграничны, а больше всего их интересует личный рост. Представители этого знака не сдаются без боя, что делает их чуть ли не самыми сильными среди остальных. Водолеи обладают большим самоконтролем. Представители этого знака тщательно все обдумают, прежде чем предпримут какой-либо шаг. И это замечательное их качество. Водолеев нелегко подавить в эмоциональном плане, поэтому они намного сильнее других.
https://ria.ru/20211003/goroskop-1752710601.html
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новости культуры, стиль жизни, астрология, гороскоп
07:00 14.11.2021
 
Астролог рассказал, кто из знаков зодиака сильнее всех духом

Названы самые сильные духом знаки зодиака

© Depositphotos / DirimaДевушка радуется
Девушка радуется - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Depositphotos / Dirima
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Астролог из Индии Манав Джайтли рассказал изданию The Times Of India, кто из знаков зодиака сильнее всех духом. Такие люди, по его словам, умеют руководить, давать полезные советы, бороться за других и обладают множеством других положительных качеств, которых у большинства нет.
Скорпионы — отличные лидеры. Они свирепы, энергичны и склонны к манипуляциям. Благодаря последнему качеству представителей этого знака можно назвать самыми сильными с эмоциональной точки зрения. Скорпионы верны своим убеждениям и никогда не перестают отстаивать то, во что они верят. Они любят встречать проблемы лицом к лицу, так как знают, что от этого станут только сильнее.
Овны — очень импульсивные, но при этом прагматичные, когда этого требует ситуация. Такая природная "гибкость" и делает их выносливыми духом. Овны также любят и не боятся брать ответственность за все аспекты своей жизни. Представители этого знака не могут сидеть сложа руки и смотреть, как другие берут то, что принадлежит им.
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В Стрельцах много внутренней силы, которую они не очень любят демонстрировать перед публикой. По словам астролога, эмоциональные ресурсы Стрельцов — безграничны, а больше всего их интересует личный рост. Представители этого знака не сдаются без боя, что делает их чуть ли не самыми сильными среди остальных.
Водолеи обладают большим самоконтролем. Представители этого знака тщательно все обдумают, прежде чем предпримут какой-либо шаг. И это замечательное их качество. Водолеев нелегко подавить в эмоциональном плане, поэтому они намного сильнее других.
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