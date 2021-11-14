https://ria.ru/20211114/gaz-1759007124.html

Боррель считает, что Россия не позволит Минску перекрыть газ в Европу

Боррель считает, что Россия не позволит Минску перекрыть газ в Европу - РИА Новости, 14.11.2021

Боррель считает, что Россия не позволит Минску перекрыть газ в Европу

Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, считает глава... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:02

2021-11-14T17:02

2021-11-14T17:02

в мире

белоруссия

минск

владимир путин

александр лукашенко

жозеп боррель

россия

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ПАРИЖ, 14 ноя - РИА Новости. Россия не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко реализовать угрозы о перекрытии поставок газа через территорию страны в Европу, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Лукашенко посадил в тюрьму 35 тысяч человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу - ред.), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ", - заявил Боррель в интервью France 24.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов через республику. Лукашенко напомнил, что через страну идет магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа", причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.Президент России Владимир Путин говорил, что теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, хотя это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией. При этом Путин выразил надежду, что до этого не дойдет.

https://ria.ru/20211113/voyna-1758887070.html

https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758755624.html

белоруссия

минск

россия

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в мире, белоруссия, минск, владимир путин, александр лукашенко, жозеп боррель, россия