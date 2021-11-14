https://ria.ru/20211114/faktory-1758958863.html
Что влияет на тяжесть COVID-19
Названы факторы, отягчающие течение COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021
Что влияет на тяжесть COVID-19
Течение COVID-19 будет иметь свои особенности у каждого пациента, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания. Их перечислил в интервью РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T02:08
2021-11-14T02:08
2021-11-14T02:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Течение COVID-19 будет иметь свои особенности у каждого пациента, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.Сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину, пояснил главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"", врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.Врач назвал также другие факторы, от которых зависит течение болезни."Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома (тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких, – ред.)", – предупредил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.Врачи напоминают, что самым надежным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остается вакцинация.
https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html
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общество, коронавирус covid-19
Названы факторы, отягчающие течение COVID-19
Врач Черемушкин предупредил, что болезни сердца и диабет влияют на тяжесть COVID-19
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Течение COVID-19
будет иметь свои особенности у каждого пациента, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания. Их перечислил в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.
Сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину, пояснил главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"", врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.
"Любая сопутствующая патология, заболевание, особенно гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, патология крови, онкологические состояния утяжеляют течение болезни, повышая риски неблагоприятных условий. Хотя, к счастью, только 5-15% переносят эту болезнь тяжело", – добавил он.
Врач назвал также другие факторы, от которых зависит течение болезни.
"Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома (тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких, – ред.)", – предупредил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.
Врачи напоминают, что самым надежным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остается вакцинация.