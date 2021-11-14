https://ria.ru/20211114/faktory-1758958863.html

Что влияет на тяжесть COVID-19

Названы факторы, отягчающие течение COVID-19 - РИА Новости, 14.11.2021

Что влияет на тяжесть COVID-19

Течение COVID-19 будет иметь свои особенности у каждого пациента, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания. Их перечислил в интервью РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T02:08

2021-11-14T02:08

2021-11-14T02:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Течение COVID-19 будет иметь свои особенности у каждого пациента, однако можно выделить общие факторы, влияющие на тяжесть заболевания. Их перечислил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.Сопутствующие патологии заведомо осложняют клиническую картину, пояснил главный терапевт, заведующий отделением ЧУЗ "Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"", врач-терапевт высшей категории Сергей Черемушкин.Врач назвал также другие факторы, от которых зависит течение болезни."Это вирулентность, то есть опасность и агрессивность текущего штамма вируса, особенности иммунного ответа конкретного индивидуума, вирусная нагрузка, то есть полученная доза вируса. К сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда у молодых людей без факторов риска развивается тяжелое поражение легких с развитием респираторного дистресс-синдрома (тип дыхательной недостаточности, характеризующийся быстрым началом широкого воспалительного процесса в легких, – ред.)", – предупредил Сергей Черемушкин в интервью радио Sputnik.Врачи напоминают, что самым надежным способом защиты от коронавируса на сегодняшний день остается вакцинация.

https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html

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общество, коронавирус covid-19