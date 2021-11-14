13:38 14.11.2021 (обновлено: 15:12 14.11.2021)
Европа сама виновата, что туда едут сотни тысяч мигрантов, заявил Путин
Путин заявил, что в Европе сами создали условия, чтобы сотни тысяч людей ехали к ним
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.
"Они сами в этом виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события", — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что Россия не имеет "абсолютно никакого отношения" к этому кризису, а все обвинения в ее адрес — "желание перевести проблемы с больной головы на здоровую".
Президент также удивился упоминанию "Аэрофлота" в контексте возможных европейских санкций.
"При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то (из беженцев в Белоруссию. — Прим. ред.) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят", — повторил Путин.
На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Перед заграждениями остановились около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. От них отбивались слезоточивым газом, а белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не будет долго сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада "на это нет ни денег, ни сил".