https://ria.ru/20211114/evropa-1758988956.html

Европа сама виновата, что туда едут сотни тысяч мигрантов, заявил Путин

Европа сама виновата, что туда едут сотни тысяч мигрантов, заявил Путин - РИА Новости, 14.11.2021

Европа сама виновата, что туда едут сотни тысяч мигрантов, заявил Путин

Европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:38

2021-11-14T13:38

2021-11-14T15:12

в мире

европа

владимир путин

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758996097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6baecf3633c1c6731d6e89b8db94d9c9.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноя — РИА Новости. Европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.Он подчеркнул, что Россия не имеет "абсолютно никакого отношения" к этому кризису, а все обвинения в ее адрес — "желание перевести проблемы с больной головы на здоровую".Президент также удивился упоминанию "Аэрофлота" в контексте возможных европейских санкций."При чем здесь наш "Аэрофлот?" Хоть один самолет "Аэрофлота" кого-то (из беженцев в Белоруссию. — Прим. ред.) перевез? Понятия об этом не имею, но, наверное, кто-то мог воспользоваться каким-то самолетом и через третьи страны переехать. Мы-то здесь при чем? Повторяю еще раз: это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят", — повторил Путин.На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Белоруссию к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Перед заграждениями остановились около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. От них отбивались слезоточивым газом, а белорусские пограничники заявили, что людей насильственно выдворяют в республику из сопредельных стран.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не будет долго сдерживать поток людей, так как из-за санкций Запада "на это нет ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20211113/zakharova-1758943769.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Причины были созданы самими странами Запада" – Путин о проблеме мигрантов в ЕС Европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе. 2021-11-14T13:38 true PT1M52S

"Это не очень вяжется с идеями гуманизма" – Путин об отношении к мигрантам на польской границе Отношение Польши к беженцам на границе с Белоруссией не вяжется с декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, европейские партнеры постоянно напоминают, что гуманитарные вопросы должны быть "во главе угла". 2021-11-14T13:38 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европа, владимир путин, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии