https://ria.ru/20211114/dtp-1759014104.html

В Башкирии в ДТП пострадали семь человек

В Башкирии в ДТП пострадали семь человек - РИА Новости, 14.11.2021

В Башкирии в ДТП пострадали семь человек

Семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали при столкновении отечественной машины с иномаркой в башкирском Белорецке, сообщили в ГИБДД по... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:18

2021-11-14T18:18

2021-11-14T18:18

происшествия

дтп

белорецк

белорецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авто

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УФА, 14 ноя – РИА Новости. Семь человек, в том числе девятилетняя девочка, пострадали при столкновении отечественной машины с иномаркой в башкирском Белорецке, сообщили в ГИБДД по региону.Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в Белорецком районе при столкновении двух легковых автомобилей пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.По данным башкирской Госавтоинспекции, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 38-летнего жителя Бурзянского района и встречный Chevrolet Cobalt, за рулём которого находился 30-летний мужчина."В результате ДТП оба водителя, а также 49-летняя пассажирка "Лады" госпитализированы. Медицинская помощь потребовалась и четверым пассажирам иномарки, женщинам 25, 60 лет, 20-летнему мужчине, 9-летней девочке", - сообщили в ГИБДД по Башкирии.В ведомстве добавили, что по факту аварии начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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происшествия, дтп, белорецк, белорецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авто