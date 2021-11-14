https://ria.ru/20211114/dtp-1758988355.html

В Челябинской области грузовик сбил пять детей

В Челябинской области грузовик сбил пять детей - РИА Новости, 14.11.2021

В Челябинской области грузовик сбил пять детей

Грузовой автомобиль с полуприцепом сбил пятерых несовершеннолетних в городе Коркино Челябинской области 13 ноября, двое из них получили травмы, сообщила... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:34

2021-11-14T13:34

2021-11-14T15:29

происшествия

челябинская область

коркино

авто

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Грузовой автомобиль с полуприцепом сбил пятерых несовершеннолетних в городе Коркино Челябинской области 13 ноября, двое из них получили травмы, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.По данным полиции, ДТП произошло 13 ноября в 19:28 (17:28 мск) у дома на улице Тельмана."По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, при повороте направо не учел габариты транспортного средства, <...> в результате чего совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов", — говорится в релизе.Двое из них получили повреждения разной степени тяжести.Как уточнило ведомство, дети двигались в одну колонну во встречном направлении по краю проезжей части справа от движущегося грузовика. В момент ДТП они находились без сопровождения взрослых и направлялись домой. При этом все пострадавшие были в одежде со светоотражающими элементами.Им оказали помощь, полиция выясняет обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758878171.html

https://ria.ru/20211110/voditel-1758480333.html

челябинская область

коркино

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происшествия, челябинская область, коркино, авто