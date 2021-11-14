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В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала
В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала - РИА Новости, 14.11.2021
В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала
Микроавтобус опрокинулся на перевале Дедушкина лысина в Магаданской области, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T08:37
2021-11-14T08:37
2021-11-14T10:17
происшествия
магаданская область
хасынский район
угибдд
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МАГАДАН, 14 ноя – РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на перевале Дедушкина лысина в Магаданской области, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм никто из находящихся в салоне людей не получил. Пассажиров с места происшествия забрали работники одной из золотодобывающих компаний, рассказали они. В социальных сетях появилось видео с попавшим в ДТП микроавтобусом.
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РИА Новости
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происшествия, магаданская область, хасынский район, угибдд
08:37 14.11.2021 (обновлено: 10:17 14.11.2021)
В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала
В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала Дедушкина лысина
МАГАДАН, 14 ноя – РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на перевале Дедушкина лысина в Магаданской области, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм никто из находящихся в салоне людей не получил.
Пассажиров с места происшествия забрали работники одной из золотодобывающих компаний, рассказали они.
В социальных сетях появилось видео с попавшим в ДТП микроавтобусом.