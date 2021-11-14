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В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала

В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала - РИА Новости, 14.11.2021

В Магаданской области пассажирский микроавтобус упал с перевала

Микроавтобус опрокинулся на перевале Дедушкина лысина в Магаданской области, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T08:37

2021-11-14T08:37

2021-11-14T10:17

происшествия

магаданская область

хасынский район

угибдд

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МАГАДАН, 14 ноя – РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на перевале Дедушкина лысина в Магаданской области, прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства.По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате транспортное средство слетело с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм никто из находящихся в салоне людей не получил. Пассажиров с места происшествия забрали работники одной из золотодобывающих компаний, рассказали они. В социальных сетях появилось видео с попавшим в ДТП микроавтобусом.

магаданская область

хасынский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, магаданская область, хасынский район, угибдд