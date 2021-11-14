https://ria.ru/20211114/draka-1758965680.html
Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек
Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек - РИА Новости, 14.11.2021
Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек
Драка строителей и жителей села в Иркутской области закончилась поджогом вагончика, гибелью двух человек и госпитализацией пятерых, сообщило региональное... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T06:49
2021-11-14T06:49
2021-11-14T07:10
происшествия
иркутская область
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Драка строителей и жителей села в Иркутской области закончилась поджогом вагончика, гибелью двух человек и госпитализацией пятерых, сообщило региональное управление Следственного комитета.Конфликт между двумя местными жителями и шестью работниками строительного объекта в поселке Залари произошел вечером 12 ноября.Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Личности всех подозреваемых установлены, рассказали в СК."Проведен тщательный осмотр места происшествия с применением криминалистической техники", – отметили следователи
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происшествия, иркутская область
06:49 14.11.2021 (обновлено: 07:10 14.11.2021)
Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек
Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась поджогом вагончика и двумя погибшими