https://ria.ru/20211114/draka-1758965680.html

Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек

Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек - РИА Новости, 14.11.2021

Драка рабочих и сельчан под Иркутском закончилась гибелью двух человек

Драка строителей и жителей села в Иркутской области закончилась поджогом вагончика, гибелью двух человек и госпитализацией пятерых, сообщило региональное... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T06:49

2021-11-14T06:49

2021-11-14T07:10

происшествия

иркутская область

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Драка строителей и жителей села в Иркутской области закончилась поджогом вагончика, гибелью двух человек и госпитализацией пятерых, сообщило региональное управление Следственного комитета.Конфликт между двумя местными жителями и шестью работниками строительного объекта в поселке Залари произошел вечером 12 ноября.Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Личности всех подозреваемых установлены, рассказали в СК."Проведен тщательный осмотр места происшествия с применением криминалистической техники", – отметили следователи

https://ria.ru/20211107/draka-1757964809.html

иркутская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иркутская область