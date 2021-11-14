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Украинские власти допустили самую страшную ошибку
Украинцам пообещали "новое дно" из-за одной ошибки правительства - РИА Новости, 14.11.2021
Украинские власти допустили самую страшную ошибку
Украину ждет "новое дно" из-за энергетического кризиса, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T16:16
2021-11-14T17:15
экономика
в мире
природный газ
украина
евросоюз
верховная рада украины
укрэнерго
алексей гончаренко
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украину ждет "новое дно" из-за энергетического кризиса, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров."Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса", — написал он в статье для "Главреда".По его словам, проблемы вызваны как шестикратным сокращением поставок газа из стран Евросоюза, так и дефицитом угля на украинских ТЭС. Гончаров подчеркнул, что в ноябре 2021 года на складах осталось всего лишь 542 тысячи тонн угля при плановой норме три миллиона.Гончаров также раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявившего, что Украина "полностью готова" к отопительному сезону и будет обеспечена теплом. Подобные слова экономист охарактеризовал как "напускной оптимизм".Тем не менее дефицит энергоресурсов в украинском правительстве признают. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркивал, что для прохождения отопительного сезона стране потребуется 8,4 миллиона тонн угля. Он также отмечал, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов и намерена увеличить собственную добычу и импорт.В конце октября стало известно, что из-за растущих внутренних потребностей Москва с 1 ноября перестает экспортировать энергетический уголь на Украину, за исключением коксующегося. По данным компании "Укрэнерго", запасы сырья на ТЭС страны на эту дату составляли 542,8 тысячи тонн. Минэнерго заявило о планах импортировать еще 562 тысячи тонн, из которых 200 тысяч законтрактовала госкомпания "Центрэнерго".На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на складах тепловых электростанций находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758965801.html
https://ria.ru/20211107/timoshenko-1757923861.html
https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html
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экономика, в мире, природный газ, украина, евросоюз, верховная рада украины, укрэнерго, алексей гончаренко, ситуация на украине, денис шмыгаль
16:16 14.11.2021 (обновлено: 17:15 14.11.2021)
 
Украинцам пообещали "новое дно" из-за одной ошибки правительства

Украинский экономист Гончаров: страна закипает из-за ошибочных действий правительства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевочка возле батареи у себя дома в Киеве, Украина
Девочка возле батареи у себя дома в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Украину ждет "новое дно" из-за энергетического кризиса, считает директор Института развития экономики страны Александр Гончаров.
"Эта зима может стать для нас самой сложной за все годы независимости. Уже всем очевидно, что энергетический блок кабмина не справляется с вызовами кризиса", — написал он в статье для "Главреда".
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По его словам, проблемы вызваны как шестикратным сокращением поставок газа из стран Евросоюза, так и дефицитом угля на украинских ТЭС. Гончаров подчеркнул, что в ноябре 2021 года на складах осталось всего лишь 542 тысячи тонн угля при плановой норме три миллиона.
"Украина закипает, и есть от чего", — резюмировал экономист.
Гончаров также раскритиковал премьер-министра Дениса Шмыгаля, заявившего, что Украина "полностью готова" к отопительному сезону и будет обеспечена теплом. Подобные слова экономист охарактеризовал как "напускной оптимизм".
Тем не менее дефицит энергоресурсов в украинском правительстве признают. Министр энергетики Герман Галущенко подчеркивал, что для прохождения отопительного сезона стране потребуется 8,4 миллиона тонн угля. Он также отмечал, что Украина отстает от намеченных планов накопления запасов и намерена увеличить собственную добычу и импорт.
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На этой неделе депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что на складах тепловых электростанций находится 447,9 тысячи тонн угля, что на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Кроме того, 62 энергоблока не работают вообще.
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ЭкономикаВ миреПриродный газУкраинаЕвросоюзВерховная Рада УкраиныУкрэнергоАлексей ГончаренкоСитуация на УкраинеДенис Шмыгаль
 
 
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