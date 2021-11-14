https://ria.ru/20211114/deti-1759036147.html

Израиль одобрил вакцинацию детей от коронавируса

Израиль одобрил вакцинацию детей от коронавируса - РИА Новости, 14.11.2021

Израиль одобрил вакцинацию детей от коронавируса

Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T22:50

2021-11-14T22:50

2021-11-14T22:50

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коронавирус covid-19

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Израиль одобрил вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения."Генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Нахман Аш, принял рекомендацию экспертной группы по борьбе с коронавирусом о вакцинации против коронавируса детей в возрасте 5-11 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что срок начала вакцинации для этой возрастной группы будет определен в ближайшие дни.Как пишут местные СМИ, дозы вакцины для детей в возрасте с 5 до 11 лет привезут в Израиль в ближайшие дни.Медицинский регулятор США CDC официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.Ранее применение одобрил другой регулятор - FDA. Теперь начала прививок детей в этом возрасте можно ожидать уже в ближайшие дни.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня. На сегодняшний день более 5,7 миллиона человек получили обе дозы прививки, третью - более четырех миллионов.

https://ria.ru/20211021/vaktsinatsiya-1755597596.html

https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

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