https://ria.ru/20211114/checkmate-1759002342.html

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей Checkmate

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей Checkmate - РИА Новости, 14.11.2021

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей Checkmate

В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T16:15

2021-11-14T16:15

2021-11-14T17:36

комсомольск-на-амуре

checkmate

оаэ

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

dubai airshow

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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре началось строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate, заявил на выставке Dubai Airshow в ОАЭ глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь."На заводе в Комсомольске-на-Амуре начать работы по строительству нескольких Checkmate одновременно", — сказал он.Первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство рассчитывают наладить к 2026 году.Легкий тактический самолет Checkmate ("Шах и мат") спроектирован в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Однодвигательный истребитель пятого поколения в России создан на базе научно-технического задела, полученного при разработке Су-57.Первый опытный образец показали в подмосковном Жуковском в июне этого года на МАКС-2021. В перспективе на его базе могут быть созданы двухместная и беспилотная версии.

https://ria.ru/20211109/checkmate-1758151546.html

комсомольск-на-амуре

оаэ

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комсомольск-на-амуре, checkmate, оаэ, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), dubai airshow