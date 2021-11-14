https://ria.ru/20211114/byuro-1758966858.html
Телеканал Al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане
Телеканал Al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане - РИА Новости, 14.11.2021
Телеканал Al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане
Катарский телеканал al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T07:52
2021-11-14T07:52
2021-11-14T07:52
в мире
судан
абдалла хамдок
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КАИР, 14 ноя - РИА Новости. Катарский телеканал al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане."Сотрудники органов безопасности штурмовали дом главы бюро нашего телеканала в Хартуме аль-Муслими аль-Кубаши и задержали его", - сообщил канал.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, судан, абдалла хамдок
Телеканал Al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане
Катарский телеканал al-Jazeera сообщил о задержании главы своего бюро в Судане