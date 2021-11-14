https://ria.ru/20211114/bitkoin-1758985906.html

Украина торгует собой ради криптовалюты, но обречена на фиаско

NYT: Украина торгует собой ради криптовалюты, но обречена на фиаско - РИА Новости, 14.11.2021

Украина торгует собой ради криптовалюты, но обречена на фиаско

Киев старательно проводит политику легализации и активного внедрения криптовалюты, надеясь снизить уровень коррупции и развивать честный бизнес, но рискует... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T13:06

2021-11-14T13:06

2021-11-14T16:46

экономика

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киев

египет

apple

биткоин

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криптовалюта

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Киев старательно проводит политику легализации и активного внедрения криптовалюты, надеясь снизить уровень коррупции и развивать честный бизнес, но рискует добиться совершенно противоположного эффекта, пишет The New York Times.Авторы публикации Дэвид Сигал и Иван Нечепуренко пришли к выводу, что Украина рано развернула борьбу за звание лидера рынка цифровых валют, так как эта область финансов остается слишком теневой, а сама страна — все еще вторая по бедности в Европе. Как отмечает издание, хотя именно украинцы входят в топ-5 по использованию этой виртуальной валюты, делают они это не от хорошей жизни."Примерно восемь миллиардов долларов США попадают в страну и покидают ее ежегодно, а объем ежедневных операций с криптовалютой, составляющий около 150 миллионов долларов, превышает объем межбанковских обменов фиатной валюты. Дело не столько в криптолихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Украинские банки настолько склеротичны, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной работы", — объясняют журналисты. Среди других проблем они назвали "поглощенную инфляцией" гривну и "маленький" фондовый рынок наряду с почти недоступными зарубежными. "Тем, кто хочет роста сбережений, остаются недвижимость и криптовалюта", — считают авторы.Несмотря на это, замминистра цифровой трансформации Александр Борняков намерен превратить страну в первую юрисдикцию для криптовалюты. По словам Сигала и Нечепуренко, за счет оборота биткоина он хочет "торговать Украиной, как Apple торгует гаджетами", и сделать ее привлекательной прежде всего для иностранных инвестиций. Как утверждает замглавы ведомства, независимо от того, кто управляет государством, у иностранцев будет своего рода "встроенная защита"."Вы можете поехать в Египет, и я знаю, что там тоже много проблем. Но если вы турист, никто не собирается причинять вам вред, никто не будет трогать вас, потому что на каком-то уровне ДНК люди знают, что туристы приносят им деньги. Мы хотим создать здесь похожую ситуацию", — приводит издание слова Борнякова.Однако американские экономические эксперты не разделяют энтузиазма Киева. Стивен Ханке, профессор прикладной экономики в Университете Джонса Хопкинса и яростный скептик биткоина, утверждает, что само сочетание Украины и цифровой валюты изначально "звучит как фиаско". По его словам, большинство исследований показало, что примерно половина всех биткоин-транзакций совершается с незаконной целью, а желание поучаствовать в подобной системе на государственном уровне дискредитирует государство. "В этой стране повсеместно распространена коррупция, повсюду кишат преступные синдикаты. Украина определенно понравится темным персонажам, потому что темные персонажи любят проникать в такие страны, как Украина", — указал он.Журналисты встретились в Киеве с американцем Хартеем Сони, соучредителем криптоаудиторской фирмы Zokyo, которая оценивает безопасность токенов и смарт-контрактов, а также с британцем Шади Патерсоном, руководителем фирмы по найму сотрудников для криптографических компаний. Оба заявили, что Украина стала центром виртуальной валюты в первую очередь из-за огромной вседозволенности, слабого законодательства и коррупции.Ранее курс биткоина снова достиг рекордного значения, дойдя до отметки в 69 тысяч долларов. Цифровая валюта дорожает второй месяц подряд, причем в октябре она выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи.В России компаниям и физическим лицам запрещено использовать криптовалюту для расчетов. Однако владеть ею в качестве цифрового финансового актива можно.

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https://ria.ru/20211102/moshenniki-1757349908.html

https://ria.ru/20211027/bitkoin-1756412247.html

https://ria.ru/20211029/kriptovalyuta-1756813400.html

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экономика, технологии, киев, египет, apple, биткоин, россия, криптовалюта