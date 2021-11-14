https://ria.ru/20211114/avstriya-1758994515.html

В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса

В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса - РИА Новости, 14.11.2021

В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса

Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:45

2021-11-14T14:45

2021-11-14T19:14

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александер шалленберг

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ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19.Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер проследит полиция, нарушителей будут наказывать.С 8 ноября в разных регионах для входа в отели, парикмахерские и салоны красоты необходимо предоставить сертификат о вакцинации либо подтверждение о том, что переболел.На этой неделе в Австрии зафиксировали максимум по заболеваемости за сутки за время эпидемии — 11 798 случаев.

https://ria.ru/20211112/lokdaun-1758765441.html

австрия

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в мире, австрия, александер шалленберг