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В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса
В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса - РИА Новости, 14.11.2021
В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса
Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:45
2021-11-14T14:45
2021-11-14T19:14
распространение коронавируса
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австрия
александер шалленберг
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ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о введении с понедельника национального локдауна для непривитых от COVID-19.Решение приняли по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.Новые ограничения вступают в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет.Шалленберг подчеркнул, что за соблюдением мер проследит полиция, нарушителей будут наказывать.С 8 ноября в разных регионах для входа в отели, парикмахерские и салоны красоты необходимо предоставить сертификат о вакцинации либо подтверждение о том, что переболел.На этой неделе в Австрии зафиксировали максимум по заболеваемости за сутки за время эпидемии — 11 798 случаев.
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в мире, австрия, александер шалленберг
14:45 14.11.2021 (обновлено: 19:14 14.11.2021)
В Австрии введут локдаун для непривитых от коронавируса
Канцлер Австрии заявил о введении с 15 ноября локдауна для непривитых от коронавируса