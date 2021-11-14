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Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow
Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2021
Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow
Россия на авиасалоне в Дубае показала бизнес-джет Aurus изнутри. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T14:02
2021-11-14T19:25
экономика
оаэ
sukhoi superjet
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия на авиасалоне в Дубае показала бизнес-джет Aurus изнутри.Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка. Кокпит рассчитан на двух пилотов. "Система управления самолетом высочайшего уровня безопасности, человеческое участие — минимальное", — рассказал РИА Новости представитель SSJ. Люксовый лайнер может летать на расстояние до 7,2 тысячи километров.Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на выставке Dubai Airshow помимо Superjet в комплектации Aurus также продемонстрируют самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, зенитно-ракетную систему ПВО С-350Е "Витязь" и прототип нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет он совершил в мае 2008 года, в эксплуатацию запущен в 2011-м. Aurus — первый отечественный бренд люксовых автомобилей, под ним выпускаются лимузины, седаны, минивэны и внедорожники.Недавно линейку пополнили бизнес-джет и вертолет "Ансат". Минпромторг планирует завершить сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet в 2022 году.
https://ria.ru/20211112/sertifikatsiya-1758674177.html
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet
Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка.
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экономика, оаэ, sukhoi superjet
14:02 14.11.2021 (обновлено: 19:25 14.11.2021)
 
Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow

Внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet показали на Dubai Airshow

Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия на авиасалоне в Дубае показала бизнес-джет Aurus изнутри.
Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Кокпит рассчитан на двух пилотов. "Система управления самолетом высочайшего уровня безопасности, человеческое участие — минимальное", — рассказал РИА Новости представитель SSJ. Люксовый лайнер может летать на расстояние до 7,2 тысячи километров.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на выставке Dubai Airshow помимо Superjet в комплектации Aurus также продемонстрируют самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, зенитно-ракетную систему ПВО С-350Е "Витязь" и прототип нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.
SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет он совершил в мае 2008 года, в эксплуатацию запущен в 2011-м. Aurus — первый отечественный бренд люксовых автомобилей, под ним выпускаются лимузины, седаны, минивэны и внедорожники.
Недавно линейку пополнили бизнес-джет и вертолет "Ансат". Минпромторг планирует завершить сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet в 2022 году.
Самолет Як-18Т с авиационным двигателем АПД-500, созданным на основе двигателя от автомобилей серии Aurus - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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