https://ria.ru/20211114/aurus-1758991135.html

Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow

Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow - РИА Новости, 14.11.2021

Внутреннее оснащение самолета Aurus показали на Dubai Airshow

Россия на авиасалоне в Дубае показала бизнес-джет Aurus изнутри. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T14:02

2021-11-14T14:02

2021-11-14T19:25

экономика

оаэ

sukhoi superjet

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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Россия на авиасалоне в Дубае показала бизнес-джет Aurus изнутри.Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка. Кокпит рассчитан на двух пилотов. "Система управления самолетом высочайшего уровня безопасности, человеческое участие — минимальное", — рассказал РИА Новости представитель SSJ. Люксовый лайнер может летать на расстояние до 7,2 тысячи километров.Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на выставке Dubai Airshow помимо Superjet в комплектации Aurus также продемонстрируют самолет МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, зенитно-ракетную систему ПВО С-350Е "Витязь" и прототип нового однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.SSJ100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Первый полет он совершил в мае 2008 года, в эксплуатацию запущен в 2011-м. Aurus — первый отечественный бренд люксовых автомобилей, под ним выпускаются лимузины, седаны, минивэны и внедорожники.Недавно линейку пополнили бизнес-джет и вертолет "Ансат". Минпромторг планирует завершить сертификацию VIP-комплекции Aurus Business Jet в 2022 году.

https://ria.ru/20211112/sertifikatsiya-1758674177.html

https://ria.ru/20211014/samolet-1754482301.html

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Внутреннее оснащение самолета Aurus Business Jet Внутренняя часть воздушного судна, созданного на базе Sukhoi Superjet 100, разделена на две зоны: в первой можно вести переговоры и обедать, во второй установлены диваны и ЖК-панели. Салон также оснащен подсветкой сиреневого оттенка. 2021-11-14T14:02 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, оаэ, sukhoi superjet