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Арестович считает, что Россия способна "пойти в наступление"
Арестович считает, что Россия способна "пойти в наступление" - РИА Новости, 14.11.2021
Арестович считает, что Россия способна "пойти в наступление"
Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что Россия на... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:20
2021-11-14T17:20
в мире
киев
оон
франция
нато
мид украины
дмитрий кулеба
андрей ермак
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может "пойти в наступление" на Украину.В эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос, способна ли РФ пойти в наступление а фоне напряженности на границе, он ответил: "Способна. Более того, во время заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) произошла очень любопытная вещь. Впервые за год, когда я там работаю, спикер российского МИД Мария Захарова начала озвучивать результаты ТКГ, когда еще шло заседание. Заседание шло, а она уже начала озвучивать его результаты, заранее подготовленные. Результаты были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал Путин", - сказал он.Арестович назвал такую ситуацию "нехорошей". "Впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым", - отметил он.Однако, по его словам, есть две хорошие новости в этой ситуации: глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба вернулись из Соединенных Штатов, где заключили Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Кроме того, Киев взаимодействует в региональном масштабе. То есть украинское руководство очень тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Балтии.Он также пояснил, что даст Киеву Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США. "Это межправительственное соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, где основной акцент идет на энергетической безопасности Украины и безопасности Украины перед угрозой со стороны Российской Федерации. Соединенные Штаты подтверждают, что они наш давний и надежный союзник. И последовательно не признают попытки Российской Федерации аннексировать Крым, оккупировать Донбасс. Будут стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины, помогать нам деятельно. Принципы этого сотрудничества прописаны - это и помогать в энергетической сфере, в развитии демократии, продвижении в ЕС и в НАТО", - сказал он.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации посетили с рабочим визитом Вашингтон, в рамках которого состоялось подписание новой Хартии стратегического партнерства Украины и США в рамках заседания комиссии стратегического партнерства.Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
https://ria.ru/20211114/voyna-1759001571.html
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в мире, киев, оон, франция, нато, мид украины, дмитрий кулеба, андрей ермак, россия, алексей арестович
17:20 14.11.2021
 
Арестович считает, что Россия способна "пойти в наступление"

Арестович считает, что Россия способна "пойти в наступление" на фоне миграционного кризиса

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что Россия на фоне напряженности на границе Белоруссии и ЕС может "пойти в наступление" на Украину.
В эфире телеканала "Дом", отвечая на вопрос, способна ли РФ пойти в наступление а фоне напряженности на границе, он ответил: "Способна. Более того, во время заседания ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) произошла очень любопытная вещь. Впервые за год, когда я там работаю, спикер российского МИД Мария Захарова начала озвучивать результаты ТКГ, когда еще шло заседание. Заседание шло, а она уже начала озвучивать его результаты, заранее подготовленные. Результаты были очень простые: что мы нагнетаем милитаристскую силу, что это Киев хочет атаковать первым Донбасс, а НАТО помогает ему. Что Франция и Германия заняли позицию Киева, а НАТО помогает им в Черном море создавать группировку, о чем позже сказал Путин", - сказал он.
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Арестович назвал такую ситуацию "нехорошей". "Впервые с 2014 года уровень военной опасности - политической, гибридной - похож на уровень конца 2013 - начала 2014 года, когда они уже готовились захватывать Крым", - отметил он.
Однако, по его словам, есть две хорошие новости в этой ситуации: глава Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба вернулись из Соединенных Штатов, где заключили Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной. Кроме того, Киев взаимодействует в региональном масштабе. То есть украинское руководство очень тесно взаимодействует с руководством Польши и стран Балтии.
Он также пояснил, что даст Киеву Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США. "Это межправительственное соглашение о долгосрочном стратегическом сотрудничестве, где основной акцент идет на энергетической безопасности Украины и безопасности Украины перед угрозой со стороны Российской Федерации. Соединенные Штаты подтверждают, что они наш давний и надежный союзник. И последовательно не признают попытки Российской Федерации аннексировать Крым, оккупировать Донбасс. Будут стоять на страже независимости и территориальной целостности Украины, помогать нам деятельно. Принципы этого сотрудничества прописаны - это и помогать в энергетической сфере, в развитии демократии, продвижении в ЕС и в НАТО", - сказал он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и другие члены украинской делегации посетили с рабочим визитом Вашингтон, в рамках которого состоялось подписание новой Хартии стратегического партнерства Украины и США в рамках заседания комиссии стратегического партнерства.
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
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