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В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины
В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины - РИА Новости, 14.11.2021
В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины
Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что главной... РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T17:17
2021-11-14T17:17
в мире
украина
киев
оон
белоруссия
евросоюз
нато
алексей арестович
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что главной целью "операции" с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС является Украина."С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решало проблемы и больше думало о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", - сказал он в эфире телеканала "Дом".Арестович заявил также, что белорусские силовики "прямо атакуют границу мигрантами". "То есть организовывают и направляют мигрантов на штурм границы. Это доказано спецслужбами НАТО, и в Польше об этом сообщают. Завозятся мигранты централизованно с российской помощью. Показывают, что они таранят НАТО и ЕС. Надеясь породить в Польше, а затем в самом Евросоюзе и НАТО политический кризис, связанный с дальнейшей политикой в отношении мигрантов", - отметил он.По прогнозам Арестовича, ситуация на границе - "это только начало" и "кризис будет усиливаться".Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.
https://ria.ru/20211114/ukraina-1759004655.html
https://ria.ru/20211114/ukraina-1758988136.html
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в мире, украина, киев, оон, белоруссия, евросоюз, нато, алексей арестович , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:17 14.11.2021
 
В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины

Арестович считает, что кризис с мигрантами на границе Белоруссии направлен против Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Женщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что главной целью "операции" с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС является Украина.
"С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решало проблемы и больше думало о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", - сказал он в эфире телеканала "Дом".
Арестович заявил также, что белорусские силовики "прямо атакуют границу мигрантами". "То есть организовывают и направляют мигрантов на штурм границы. Это доказано спецслужбами НАТО, и в Польше об этом сообщают. Завозятся мигранты централизованно с российской помощью. Показывают, что они таранят НАТО и ЕС. Надеясь породить в Польше, а затем в самом Евросоюзе и НАТО политический кризис, связанный с дальнейшей политикой в отношении мигрантов", - отметил он.
По прогнозам Арестовича, ситуация на границе - "это только начало" и "кризис будет усиливаться".
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
16:37
Экс-генпрокурор Украины раскрыл идеальный сценарий "нападения" России
Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
13:32
На Украине пригрозили уничтожать маскирующихся под мигрантов диверсантов
 
В миреУкраинаКиевООНБелоруссияЕвросоюзНАТОАлексей АрестовичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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