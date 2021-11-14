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В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины

В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины - РИА Новости, 14.11.2021

В Киеве назвали кризис с мигрантами атакой против Украины

Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что главной... РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T17:17

2021-11-14T17:17

2021-11-14T17:17

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КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что главной целью "операции" с мигрантами на границе Белоруссии и ЕС является Украина."С военной точки зрения, как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина. Польше создают проблемы для того, чтобы НАТО решало проблемы и больше думало о своих проблемах, нежели шла на помощь Украине", - сказал он в эфире телеканала "Дом".Арестович заявил также, что белорусские силовики "прямо атакуют границу мигрантами". "То есть организовывают и направляют мигрантов на штурм границы. Это доказано спецслужбами НАТО, и в Польше об этом сообщают. Завозятся мигранты централизованно с российской помощью. Показывают, что они таранят НАТО и ЕС. Надеясь породить в Польше, а затем в самом Евросоюзе и НАТО политический кризис, связанный с дальнейшей политикой в отношении мигрантов", - отметил он.По прогнозам Арестовича, ситуация на границе - "это только начало" и "кризис будет усиливаться".Многочисленная группа беженцев, в основном курдов, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая. Минск неоднократно отвергал все обвинения в создании миграционного кризиса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши - на совести тех, кто их озвучивает, это желание переложить проблемы с больной головы на здоровую. По его словам, Россия не имеет к сложившейся ситуации абсолютно никакого отношения, но готова способствовать ее урегулированию.

https://ria.ru/20211114/ukraina-1759004655.html

https://ria.ru/20211114/ukraina-1758988136.html

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